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Чемпионат Испании
Альмерия
19.08.2023 20:30 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 августа 2023, 19:03 | Обновлено 19 августа 2023, 19:11
368
0

Альмерия – Реал. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 августа в 20:30 матч 2-го тура испанской Ла Лиги

19 августа 2023, 19:03 | Обновлено 19 августа 2023, 19:11
368
0
Альмерия – Реал. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

19 августа в 20:30 проходит матч 2-го тура Ла Лиги, в котором встречаются «Альмерия» и «Реал» Мадрид.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У галактикос шанс в основе имеет украинский голкипер Андрей Лунин, поскольку из-за травмы колена надолго выбыл бельгийский вратарь Тибо Куртуа. Карло Анчелотти на вратарской позиции имеет выбор между Луниным и Кепой, который арендован из «Челси».

Альмерия – Реал. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы

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Источник Sport.ua
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