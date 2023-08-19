19 августа в 20:30 проходит матч 2-го тура Ла Лиги, в котором встречаются «Альмерия» и «Реал» Мадрид.

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У галактикос шанс в основе имеет украинский голкипер Андрей Лунин, поскольку из-за травмы колена надолго выбыл бельгийский вратарь Тибо Куртуа. Карло Анчелотти на вратарской позиции имеет выбор между Луниным и Кепой, который арендован из «Челси».

Альмерия – Реал. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы