Альмерия – Реал. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 августа в 20:30 матч 2-го тура испанской Ла Лиги
19 августа в 20:30 проходит матч 2-го тура Ла Лиги, в котором встречаются «Альмерия» и «Реал» Мадрид.
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У галактикос шанс в основе имеет украинский голкипер Андрей Лунин, поскольку из-за травмы колена надолго выбыл бельгийский вратарь Тибо Куртуа. Карло Анчелотти на вратарской позиции имеет выбор между Луниным и Кепой, который арендован из «Челси».
Альмерия – Реал. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы
📋✅ Our starting XI 🆚 @UDAlmeria_Eng! #AlmeríaRealMadrid pic.twitter.com/eDpxhEpbMS— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 19, 2023
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