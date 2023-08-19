ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча

В матче 2-го тура Ла Лиги «Альмерия» – «Реал» Мадрид, который в эти минуты проходит в Альмерии, хозяева поразили ворота гостей из Мадрида уже на 3-й минуте.

Украинский голкипер «галактикос» Андрей Лунин пропустил после удара в исполнении Аррибаса после быстрого флангового выпада «Альмерии».