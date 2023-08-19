Испания19 августа 2023, 20:41 | Обновлено 19 августа 2023, 21:07
7984
16
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
Украинец не проведет «сухой» матч за «Реал»
19 августа 2023, 20:41 | Обновлено 19 августа 2023, 21:07
7984
16
В матче 2-го тура Ла Лиги «Альмерия» – «Реал» Мадрид, который в эти минуты проходит в Альмерии, хозяева поразили ворота гостей из Мадрида уже на 3-й минуте.
Украинский голкипер «галактикос» Андрей Лунин пропустил после удара в исполнении Аррибаса после быстрого флангового выпада «Альмерии».
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не скажу что в принципе не возможно вытянуть, но это был бы суперсейв.