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  4. ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
Испания
19 августа 2023, 20:41 | Обновлено 19 августа 2023, 21:07
7984
16

ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча

Украинец не проведет «сухой» матч за «Реал»

19 августа 2023, 20:41 | Обновлено 19 августа 2023, 21:07
7984
16
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В матче 2-го тура Ла Лиги «Альмерия» – «Реал» Мадрид, который в эти минуты проходит в Альмерии, хозяева поразили ворота гостей из Мадрида уже на 3-й минуте.

Украинский голкипер «галактикос» Андрей Лунин пропустил после удара в исполнении Аррибаса после быстрого флангового выпада «Альмерии».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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Андрей Залищук
вини Луніна тут нема,таке дуже важко взяти
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+7
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Gargantua
ну такое, с линии вратарской в землю.
не скажу что в принципе не возможно вытянуть, но это был бы суперсейв.
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+5
Summertime
А вот  забил Беллингем.   За Реал.
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+2
zhyr
Я от не розумію, чому футбольні голкіпери в подібних ситуаціях не відбивають м"яч ногою (як в гандболі, наприклад), а намагаються дотягнутись руками? Вже багато подібних ситуацій бачив.
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+1
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Summertime
Пропустил Реал!
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+1
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Philip J. Fry
Після першого тайму на whoscored оцінка 7.1, це друга найкрша у реалі 
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0
zhyr
теоретично міг відбити
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0
Обсервер Влад
Куртуа такі удари як насіння лузгає
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-1
Кепа Ларисабродяга
такое впечатление, что плавят его, такое дают бить, просто ппц
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-2
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