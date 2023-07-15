Рыбалка перешел в ЛНЗ, Волынец – в Днепре-1, Джокович и Алькарас – в финале
Главные новости за 14 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 14 июля.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Рыбалка подписал контракт с новичком УПЛ
Опытный полузащитник перешел в ЛНЗ Черкассы
1B. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 29-летнего украинского голкипера из Колоса
Евгений Волынец сменил прописку в УПЛ
2A. Джокович стал первым финалистом Уимблдона, обыграв Синнера в трех сетах
Новак в очередной раз будет защищать титул на кортах Лондона
2B. Карлитос – в финале Уимблдона-2023! Алькарас разгромил Медведева в 3 сетах
Испанец сыграет в матче за титул против Новака Джоковича
3A. Гол Вантуха не помог. Заря уступила команде из второго дивизиона Польши
Луганский клуб проиграл «Мотору» из Люблина со счетом 1:3
3B. Игра завершилась на 84-й минуте. Верес и Нива из Тернополя сыграли вничью
Команды не смогли забить ни одного гола
4. Ему платят больше всех. Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
Португалец возглавил список наиболее высокооплачиваемых спортсменов мира
5A. СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
Миланский клуб собирается начать переговоры с 10 млн евро
5B. Известны подробности. Интер ведет переговоры с Шахтером по Трубину
Личный контракт уже согласован
6A. Суперигрок Ярославского вновь покинул Металлист ради Америки Минейро
Паулиньо Бойя продолжит карьеру в Бразилии
6B. ОФИЦИАЛЬНО. 5 известных украинских арбитров завершили карьеру
Арановский, Абдула, Бойко, Дердо и Володин ушли на пенсию
7. Украина обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал ЧЕ U-20 во 2-м дивизионе
Лучшие три команды турнира в Северной Македонии повысятся в классе
8. Постол возвращается после поражений. Соперник – фаворит, но шансы есть
Анонсируем поединок Виктор Постол – Элвис Родригес
9. Владимир ШАРАН: «Прошлый сезон был самым сложным в моей карьере»
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10. 10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы
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