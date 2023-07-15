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Другие новости
15 июля 2023, 08:40 | Обновлено 15 июля 2023, 09:05
214
0

Рыбалка перешел в ЛНЗ, Волынец – в Днепре-1, Джокович и Алькарас – в финале

Главные новости за 14 июля на Sport.ua

15 июля 2023, 08:40 | Обновлено 15 июля 2023, 09:05
214
0
Рыбалка перешел в ЛНЗ, Волынец – в Днепре-1, Джокович и Алькарас – в финале
Getty Images/Global Images Ukraine. Джокович и Алькарас

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 14 июля.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Рыбалка подписал контракт с новичком УПЛ
Опытный полузащитник перешел в ЛНЗ Черкассы

1B. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 29-летнего украинского голкипера из Колоса
Евгений Волынец сменил прописку в УПЛ

2A. Джокович стал первым финалистом Уимблдона, обыграв Синнера в трех сетах
Новак в очередной раз будет защищать титул на кортах Лондона

2B. Карлитос – в финале Уимблдона-2023! Алькарас разгромил Медведева в 3 сетах
Испанец сыграет в матче за титул против Новака Джоковича

3A. Гол Вантуха не помог. Заря уступила команде из второго дивизиона Польши
Луганский клуб проиграл «Мотору» из Люблина со счетом 1:3

3B. Игра завершилась на 84-й минуте. Верес и Нива из Тернополя сыграли вничью
Команды не смогли забить ни одного гола

4. Ему платят больше всех. Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
Португалец возглавил список наиболее высокооплачиваемых спортсменов мира

5A. СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
Миланский клуб собирается начать переговоры с 10 млн евро

5B. Известны подробности. Интер ведет переговоры с Шахтером по Трубину
Личный контракт уже согласован

6A. Суперигрок Ярославского вновь покинул Металлист ради Америки Минейро
Паулиньо Бойя продолжит карьеру в Бразилии

6B. ОФИЦИАЛЬНО. 5 известных украинских арбитров завершили карьеру
Арановский, Абдула, Бойко, Дердо и Володин ушли на пенсию

7. Украина обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал ЧЕ U-20 во 2-м дивизионе
Лучшие три команды турнира в Северной Македонии повысятся в классе

8. Постол возвращается после поражений. Соперник – фаворит, но шансы есть
Анонсируем поединок Виктор Постол – Элвис Родригес

9. Владимир ШАРАН: «Прошлый сезон был самым сложным в моей карьере»
Наставник «Mиная» поделился со Sport.ua ожиданиями от следующего сезона

10. 10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы
Отличный подбор: Кварцяный, Таран, Рябоконь и другие

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Источник Sport.ua
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