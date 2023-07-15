Рыбалка перешел в ЛНЗ, Волынец – в Днепре-1, Джокович и Алькарас – в финале

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 14 июля.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Рыбалка подписал контракт с новичком УПЛ

Опытный полузащитник перешел в ЛНЗ Черкассы

1B. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 29-летнего украинского голкипера из Колоса

Евгений Волынец сменил прописку в УПЛ

2A. Джокович стал первым финалистом Уимблдона, обыграв Синнера в трех сетах

Новак в очередной раз будет защищать титул на кортах Лондона

2B. Карлитос – в финале Уимблдона-2023! Алькарас разгромил Медведева в 3 сетах

Испанец сыграет в матче за титул против Новака Джоковича

3A. Гол Вантуха не помог. Заря уступила команде из второго дивизиона Польши

Луганский клуб проиграл «Мотору» из Люблина со счетом 1:3

3B. Игра завершилась на 84-й минуте. Верес и Нива из Тернополя сыграли вничью

Команды не смогли забить ни одного гола

4. Ему платят больше всех. Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Португалец возглавил список наиболее высокооплачиваемых спортсменов мира

5A. СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину

Миланский клуб собирается начать переговоры с 10 млн евро

5B. Известны подробности. Интер ведет переговоры с Шахтером по Трубину

Личный контракт уже согласован

6A. Суперигрок Ярославского вновь покинул Металлист ради Америки Минейро

Паулиньо Бойя продолжит карьеру в Бразилии

6B. ОФИЦИАЛЬНО. 5 известных украинских арбитров завершили карьеру

Арановский, Абдула, Бойко, Дердо и Володин ушли на пенсию

7. Украина обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал ЧЕ U-20 во 2-м дивизионе

Лучшие три команды турнира в Северной Македонии повысятся в классе

8. Постол возвращается после поражений. Соперник – фаворит, но шансы есть

Анонсируем поединок Виктор Постол – Элвис Родригес

9. Владимир ШАРАН: «Прошлый сезон был самым сложным в моей карьере»

Наставник «Mиная» поделился со Sport.ua ожиданиями от следующего сезона

10. 10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы

Отличный подбор: Кварцяный, Таран, Рябоконь и другие