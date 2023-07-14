Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы
Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 14:04 |
1688
1

10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы

Знатная банда: Кварцяный, Таран, Рябоконь и другие

14 июля 2023, 14:04 |
1688
1
10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы
ФК Десна. Александр Рябоконь

В тренерской карьере отставки – вещь привычная, а местами и обыденная. Очень многие маститые наставники сталкивались с тем, что приходилось покидать команды с формулировкой «по обоюдному согласию сторон». И это – в лучшем случае. Так что любой тренер всегда должен держать наготове «тревожный чемоданчик».

Однако, как правило, отставки заканчиваются новыми назначениями. И новыми победами. Посему не исключено, что для наших героев из ниже приведенного перечня, скоро начнется новая страница в биографии.

Виталий Кварцяный

Возраст: 69 лет
Последнее место работы: Волынь

ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Один из самых харизматичных и даже одиозных наставников в истории нашего футбольного чемпионата. Широкую известность получил, возглавляя «Волынь». Футбол Кварцяного – скорее работа, нежели искусство. Его футболисты – преимущественно гренадеры таранного типа.

Кроме луцкой команды, из которой не один раз уходил, но снова возвращался, тренировал запорожский «Металлург» и «Кривбасс».

В последнее время возглавляет Федерацию футбола Волыни. Однако недавно заявил, что хочет вернуться к тренерской работе.

Олег Таран

Возраст: 63 года
Последнее место работы: Металлург Зп

ФК Металлург З. Олег Таран

Под руководством Олега Анатолиевича «Кривбасс» в конце девяностых годов прошлого века был «третьей силой» украинского футбола. В начале 2000-х возглавлял запорожский «Металлург». Но недолго. Затем снова вернулся в криворожскую команду. Чтобы уйти. И вернуться снова.

В 2018-м возглавил реанимированный запорожский «Металлург». Но, не решив турнирной задачи, покинул команду в конце сезона.

Сергей Ковалец

Возраст: 54 года
Последнее место работы: Ингулец

ФК Ингулец. Сергей Ковалец

За время футбольной карьеры Сергей Ковалец сменил множество клубов. Тенденция подтвердилась, когда Сергей Иванович перешел и на тренерскую работу. Работал и в Украине, и за рубежом. Возглавлял как клубные коллективы, так и сборную (украинскую молодежку).

Зимой прошлого года возглавил терпящий турнирное бедствие «Ингулец». Под руководством Ковальца «казаки» смогли стабилизировать и игру, и результаты. Однако все равно не смогли избежать участи переходных матчей, и тренеру указали на дверь.

Олег Лужный

Возраст: 54 года
Последнее место работы: Карпаты

ФК Динамо. Олег Лужный

Бывший капитан «Динамо» и сборной Украины тренерскую карьеру начал в латвийской «Венте», где был играющим наставником. Затем вернулся в «Динамо», где долгое время был и ассистентом главных тренеров, и исполняющим обязанности наставника «бело-синих». Однако «полноценно» возглавить родную команду ему так и не удалось.

В 2012-м ушел тренировать «Таврию». Но первый блин оказался комом: спустя год был уволен. Неудачей окончилась для Олега Романовича и попытка «порулить» львовскими «Карпатами».

Валерий Кривенцов

Возраст: 49 лет
Последнее место работы: Металлист-1925

ФК Металлист-1925. Валерий Кривенцов

Впервые о Кривенцове-тренере всерьез заговорили после того, как ведомый им «Шахтер» (U-19) в 2015 году пробился в финал Юношеской лиги УЕФА (аналог «взрослой» Лиги чемпионов). Далее он возглавлял «Ильичевец» и дубль «Шахтера».

Летом 2020-го возглавил «Металлист-1925», который вывел в УПЛ. Осенью 2022 года был отправлен в отставку.

Дмитрий Михайленко

Возраст: 49 лет
Последнее место работы: Пафос (Кипр)

ФК Пафос. Дмитрий Михайленко

Первые шаги на тренерском поприще делал в «Днепре», где работал с молодежными командами. После того, как первую команду покинул Маркевич, Михайленко возглавил «днепрян».

Летом 2017-го возглавил новообразованный «Днепр-1», с которым прошел путь от низов до элитного дивизиона. Однако на старте сезона 2020/2021 был уволен.

Затем возглавлял кипрский «Пафос». Но без пафоса: всего один сезон.

Василий Сачко

Возраст: 48 лет
Последнее место работы: Волынь

ФК Волынь. Василий Сачко

Знаковый футболист для «Ворсклы», в составе которой выиграл Кубок Украины. После окончания футбольной карьеры, в 2012-м, Василий плавно перешел на тренерскую работу. В той же «Ворскле», где стал ассистентом главного тренера.

Летом 2013-го возглавил полтавскую команду. Под его руководством «бело-зеленые» добыли бронзовые награды УПЛ. Но после шести сезонов был вынужден покинуть Полтаву.

Затем возглавлял «Волынь», но эта попытка оказалась неудачной.

Александр Рябоконь

Возраст: 59 лет
Последнее место работы: Десна

ФК Десна. Александр Рябоконь

Тренерское имя заработал в «Борисфене» и «Оболони». Поработал в черкасском «Днепре», «Львове», «Севастополе».

В 2008 году первый раз возглавил «Десну». В 2012-м – второй. И с тех пор для черниговской команды стал неизменным главным тренером. Под руководством Рябоконя «сиверяне» впервые пробились в УПЛ, впервые пробились и в еврокубки.

В 2022-м, во время рашистской агрессии, сменил тренерский свисток на автомат: служит в ВСУ.

Александр Бабич

Возраст: 44 года
Последнее место работы: Кривбасс

ФК Кривбасс. Александр Бабич

Завершив в 2012-м из-за травмы карьеру в «Черноморце», Бабич сразу же вошел в тренерский штаб одесской команды. А в 2014-м стал исполняющим обязанности наставника «моряков».

После «Черноморца» возглавлял «Мариуполь». Под руководством Бабича мариупольцы заняли четвертое место в УПЛ – клубный рекорд.

Осенью 2021 года возглавил «Кривбасс». Под его руководством криворожская команда вернулась в УПЛ. Однако летом следующего года Бабич покинул Кривой Рог: стороны решили не продлевать сотрудничество.

Руслан Костышин

Возраст: 46 лет
Последнее место работы: Аксу (Казахстан)

ФК Колос. Руслан Костышин

По-настоящему легендарная личность для «Колоса». В клубе из Ковалевки Руслан заканчивал игровую карьеру, выступая на первенство Киевской области. Затем возглавил коллектив, и вывел его из аматоров в элиту отечественного футбола.

Под руководством Костышина «аграрии» занимали пятое и четвертое места в чемпионатах страны, впервые сыграли в еврокубках. В 2021-м, после поражения от «Динамо» 0:7, подал в отставку. Перешел на административную работу в клубе.

Но зимой следующего года вернулся к тренерской работе: возглавил казахстанский «Аксу». Покинул клуб в апреле сего года по «взаимному согласию сторон».

По теме:
Сергей КОВАЛЕЦ: «Команда Ротаня объединила страну»
Звезды украинского футбола открыли реконструированный стадион в Ковеле
Звездное пополнение. Петр Чех сыграет в благотворительном матче для Украины
статьи эксклюзив Виталий Кварцяный Олег Таран Сергей Ковалец Олег Лужный Валерий Кривенцов Дмитрий Михайленко Василий Сачко Александр Рябоконь Александр Бабич Руслан Костышин
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
Футбол | 14 июля 2023, 11:48 5
СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину

Миланский клуб собирается начать переговоры с 10 миллионов евро

Жабер спасла теннис! Свентек останется первой ракеткой мира после Уимблдона
Теннис | 13 июля 2023, 19:59 13
Жабер спасла теннис! Свентек останется первой ракеткой мира после Уимблдона
Жабер спасла теннис! Свентек останется первой ракеткой мира после Уимблдона

Соболенко могла возглавить рейтинг WTA, но, к счастью, этого не случилось

Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
Теннис | 13.07.2023, 17:40
Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
Манчестер Юнайтед отклонил предложение Галатасарая по Фреду
Футбол | 14.07.2023, 11:17
Манчестер Юнайтед отклонил предложение Галатасарая по Фреду
Манчестер Юнайтед отклонил предложение Галатасарая по Фреду
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бразильского вингера
Футбол | 14.07.2023, 13:15
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бразильского вингера
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бразильского вингера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
potemkin78
а сколько динамовских сердець не перечисленно 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина СВИТОЛИНА: «Нет времени на поражения. Не знаю, сколько буду играть»
Элина СВИТОЛИНА: «Нет времени на поражения. Не знаю, сколько буду играть»
13.07.2023, 08:45 2
Теннис
Шестизначная сумма. Сколько заработала Свитолина за Уимблдон-2023?
Шестизначная сумма. Сколько заработала Свитолина за Уимблдон-2023?
14.07.2023, 02:10 24
Теннис
Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19
Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19
13.07.2023, 23:59
Футбол
Коваль пропустил от румынов. Результаты 1-го раунда отбора к Лиге чемпионов
Коваль пропустил от румынов. Результаты 1-го раунда отбора к Лиге чемпионов
12.07.2023, 23:59 2
Футбол
Шахтер согласовал трансфер Невертона
Шахтер согласовал трансфер Невертона
13.07.2023, 16:11 11
Футбол
Доступны бесплатно: топ-9 свободных агентов
Доступны бесплатно: топ-9 свободных агентов
13.07.2023, 15:29 3
Футбол
Есть финал Уимблдона! Киченок сыграет за титул в смешанном парном разряде
Есть финал Уимблдона! Киченок сыграет за титул в смешанном парном разряде
12.07.2023, 19:05 11
Теннис
Людмила Киченок – третья украинка, которая сыграет в финале Уимблдона
Людмила Киченок – третья украинка, которая сыграет в финале Уимблдона
12.07.2023, 22:02
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем