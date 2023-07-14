10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы
Знатная банда: Кварцяный, Таран, Рябоконь и другие
В тренерской карьере отставки – вещь привычная, а местами и обыденная. Очень многие маститые наставники сталкивались с тем, что приходилось покидать команды с формулировкой «по обоюдному согласию сторон». И это – в лучшем случае. Так что любой тренер всегда должен держать наготове «тревожный чемоданчик».
Однако, как правило, отставки заканчиваются новыми назначениями. И новыми победами. Посему не исключено, что для наших героев из ниже приведенного перечня, скоро начнется новая страница в биографии.
Виталий Кварцяный
Возраст: 69 лет
Последнее место работы: Волынь
Один из самых харизматичных и даже одиозных наставников в истории нашего футбольного чемпионата. Широкую известность получил, возглавляя «Волынь». Футбол Кварцяного – скорее работа, нежели искусство. Его футболисты – преимущественно гренадеры таранного типа.
Кроме луцкой команды, из которой не один раз уходил, но снова возвращался, тренировал запорожский «Металлург» и «Кривбасс».
В последнее время возглавляет Федерацию футбола Волыни. Однако недавно заявил, что хочет вернуться к тренерской работе.
Олег Таран
Возраст: 63 года
Последнее место работы: Металлург Зп
Под руководством Олега Анатолиевича «Кривбасс» в конце девяностых годов прошлого века был «третьей силой» украинского футбола. В начале 2000-х возглавлял запорожский «Металлург». Но недолго. Затем снова вернулся в криворожскую команду. Чтобы уйти. И вернуться снова.
В 2018-м возглавил реанимированный запорожский «Металлург». Но, не решив турнирной задачи, покинул команду в конце сезона.
Сергей Ковалец
Возраст: 54 года
Последнее место работы: Ингулец
За время футбольной карьеры Сергей Ковалец сменил множество клубов. Тенденция подтвердилась, когда Сергей Иванович перешел и на тренерскую работу. Работал и в Украине, и за рубежом. Возглавлял как клубные коллективы, так и сборную (украинскую молодежку).
Зимой прошлого года возглавил терпящий турнирное бедствие «Ингулец». Под руководством Ковальца «казаки» смогли стабилизировать и игру, и результаты. Однако все равно не смогли избежать участи переходных матчей, и тренеру указали на дверь.
Олег Лужный
Возраст: 54 года
Последнее место работы: Карпаты
Бывший капитан «Динамо» и сборной Украины тренерскую карьеру начал в латвийской «Венте», где был играющим наставником. Затем вернулся в «Динамо», где долгое время был и ассистентом главных тренеров, и исполняющим обязанности наставника «бело-синих». Однако «полноценно» возглавить родную команду ему так и не удалось.
В 2012-м ушел тренировать «Таврию». Но первый блин оказался комом: спустя год был уволен. Неудачей окончилась для Олега Романовича и попытка «порулить» львовскими «Карпатами».
Валерий Кривенцов
Возраст: 49 лет
Последнее место работы: Металлист-1925
Впервые о Кривенцове-тренере всерьез заговорили после того, как ведомый им «Шахтер» (U-19) в 2015 году пробился в финал Юношеской лиги УЕФА (аналог «взрослой» Лиги чемпионов). Далее он возглавлял «Ильичевец» и дубль «Шахтера».
Летом 2020-го возглавил «Металлист-1925», который вывел в УПЛ. Осенью 2022 года был отправлен в отставку.
Дмитрий Михайленко
Возраст: 49 лет
Последнее место работы: Пафос (Кипр)
Первые шаги на тренерском поприще делал в «Днепре», где работал с молодежными командами. После того, как первую команду покинул Маркевич, Михайленко возглавил «днепрян».
Летом 2017-го возглавил новообразованный «Днепр-1», с которым прошел путь от низов до элитного дивизиона. Однако на старте сезона 2020/2021 был уволен.
Затем возглавлял кипрский «Пафос». Но без пафоса: всего один сезон.
Василий Сачко
Возраст: 48 лет
Последнее место работы: Волынь
Знаковый футболист для «Ворсклы», в составе которой выиграл Кубок Украины. После окончания футбольной карьеры, в 2012-м, Василий плавно перешел на тренерскую работу. В той же «Ворскле», где стал ассистентом главного тренера.
Летом 2013-го возглавил полтавскую команду. Под его руководством «бело-зеленые» добыли бронзовые награды УПЛ. Но после шести сезонов был вынужден покинуть Полтаву.
Затем возглавлял «Волынь», но эта попытка оказалась неудачной.
Александр Рябоконь
Возраст: 59 лет
Последнее место работы: Десна
Тренерское имя заработал в «Борисфене» и «Оболони». Поработал в черкасском «Днепре», «Львове», «Севастополе».
В 2008 году первый раз возглавил «Десну». В 2012-м – второй. И с тех пор для черниговской команды стал неизменным главным тренером. Под руководством Рябоконя «сиверяне» впервые пробились в УПЛ, впервые пробились и в еврокубки.
В 2022-м, во время рашистской агрессии, сменил тренерский свисток на автомат: служит в ВСУ.
Александр Бабич
Возраст: 44 года
Последнее место работы: Кривбасс
Завершив в 2012-м из-за травмы карьеру в «Черноморце», Бабич сразу же вошел в тренерский штаб одесской команды. А в 2014-м стал исполняющим обязанности наставника «моряков».
После «Черноморца» возглавлял «Мариуполь». Под руководством Бабича мариупольцы заняли четвертое место в УПЛ – клубный рекорд.
Осенью 2021 года возглавил «Кривбасс». Под его руководством криворожская команда вернулась в УПЛ. Однако летом следующего года Бабич покинул Кривой Рог: стороны решили не продлевать сотрудничество.
Руслан Костышин
Возраст: 46 лет
Последнее место работы: Аксу (Казахстан)
По-настоящему легендарная личность для «Колоса». В клубе из Ковалевки Руслан заканчивал игровую карьеру, выступая на первенство Киевской области. Затем возглавил коллектив, и вывел его из аматоров в элиту отечественного футбола.
Под руководством Костышина «аграрии» занимали пятое и четвертое места в чемпионатах страны, впервые сыграли в еврокубках. В 2021-м, после поражения от «Динамо» 0:7, подал в отставку. Перешел на административную работу в клубе.
Но зимой следующего года вернулся к тренерской работе: возглавил казахстанский «Аксу». Покинул клуб в апреле сего года по «взаимному согласию сторон».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Миланский клуб собирается начать переговоры с 10 миллионов евро
Соболенко могла возглавить рейтинг WTA, но, к счастью, этого не случилось