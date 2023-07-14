10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы

В тренерской карьере отставки – вещь привычная, а местами и обыденная. Очень многие маститые наставники сталкивались с тем, что приходилось покидать команды с формулировкой «по обоюдному согласию сторон». И это – в лучшем случае. Так что любой тренер всегда должен держать наготове «тревожный чемоданчик».

Однако, как правило, отставки заканчиваются новыми назначениями. И новыми победами. Посему не исключено, что для наших героев из ниже приведенного перечня, скоро начнется новая страница в биографии.

Виталий Кварцяный

Возраст: 69 лет

Последнее место работы: Волынь

ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Один из самых харизматичных и даже одиозных наставников в истории нашего футбольного чемпионата. Широкую известность получил, возглавляя «Волынь». Футбол Кварцяного – скорее работа, нежели искусство. Его футболисты – преимущественно гренадеры таранного типа.

Кроме луцкой команды, из которой не один раз уходил, но снова возвращался, тренировал запорожский «Металлург» и «Кривбасс».

В последнее время возглавляет Федерацию футбола Волыни. Однако недавно заявил, что хочет вернуться к тренерской работе.

Олег Таран

Возраст: 63 года

Последнее место работы: Металлург Зп

ФК Металлург З. Олег Таран

Под руководством Олега Анатолиевича «Кривбасс» в конце девяностых годов прошлого века был «третьей силой» украинского футбола. В начале 2000-х возглавлял запорожский «Металлург». Но недолго. Затем снова вернулся в криворожскую команду. Чтобы уйти. И вернуться снова.

В 2018-м возглавил реанимированный запорожский «Металлург». Но, не решив турнирной задачи, покинул команду в конце сезона.

Сергей Ковалец

Возраст: 54 года

Последнее место работы: Ингулец

ФК Ингулец. Сергей Ковалец

За время футбольной карьеры Сергей Ковалец сменил множество клубов. Тенденция подтвердилась, когда Сергей Иванович перешел и на тренерскую работу. Работал и в Украине, и за рубежом. Возглавлял как клубные коллективы, так и сборную (украинскую молодежку).

Зимой прошлого года возглавил терпящий турнирное бедствие «Ингулец». Под руководством Ковальца «казаки» смогли стабилизировать и игру, и результаты. Однако все равно не смогли избежать участи переходных матчей, и тренеру указали на дверь.

Олег Лужный

Возраст: 54 года

Последнее место работы: Карпаты

ФК Динамо. Олег Лужный

Бывший капитан «Динамо» и сборной Украины тренерскую карьеру начал в латвийской «Венте», где был играющим наставником. Затем вернулся в «Динамо», где долгое время был и ассистентом главных тренеров, и исполняющим обязанности наставника «бело-синих». Однако «полноценно» возглавить родную команду ему так и не удалось.

В 2012-м ушел тренировать «Таврию». Но первый блин оказался комом: спустя год был уволен. Неудачей окончилась для Олега Романовича и попытка «порулить» львовскими «Карпатами».

Валерий Кривенцов

Возраст: 49 лет

Последнее место работы: Металлист-1925

ФК Металлист-1925. Валерий Кривенцов

Впервые о Кривенцове-тренере всерьез заговорили после того, как ведомый им «Шахтер» (U-19) в 2015 году пробился в финал Юношеской лиги УЕФА (аналог «взрослой» Лиги чемпионов). Далее он возглавлял «Ильичевец» и дубль «Шахтера».

Летом 2020-го возглавил «Металлист-1925», который вывел в УПЛ. Осенью 2022 года был отправлен в отставку.

Дмитрий Михайленко

Возраст: 49 лет

Последнее место работы: Пафос (Кипр)

ФК Пафос. Дмитрий Михайленко

Первые шаги на тренерском поприще делал в «Днепре», где работал с молодежными командами. После того, как первую команду покинул Маркевич, Михайленко возглавил «днепрян».

Летом 2017-го возглавил новообразованный «Днепр-1», с которым прошел путь от низов до элитного дивизиона. Однако на старте сезона 2020/2021 был уволен.

Затем возглавлял кипрский «Пафос». Но без пафоса: всего один сезон.

Василий Сачко

Возраст: 48 лет

Последнее место работы: Волынь

ФК Волынь. Василий Сачко

Знаковый футболист для «Ворсклы», в составе которой выиграл Кубок Украины. После окончания футбольной карьеры, в 2012-м, Василий плавно перешел на тренерскую работу. В той же «Ворскле», где стал ассистентом главного тренера.

Летом 2013-го возглавил полтавскую команду. Под его руководством «бело-зеленые» добыли бронзовые награды УПЛ. Но после шести сезонов был вынужден покинуть Полтаву.

Затем возглавлял «Волынь», но эта попытка оказалась неудачной.

Александр Рябоконь

Возраст: 59 лет

Последнее место работы: Десна

ФК Десна. Александр Рябоконь

Тренерское имя заработал в «Борисфене» и «Оболони». Поработал в черкасском «Днепре», «Львове», «Севастополе».

В 2008 году первый раз возглавил «Десну». В 2012-м – второй. И с тех пор для черниговской команды стал неизменным главным тренером. Под руководством Рябоконя «сиверяне» впервые пробились в УПЛ, впервые пробились и в еврокубки.

В 2022-м, во время рашистской агрессии, сменил тренерский свисток на автомат: служит в ВСУ.

Александр Бабич

Возраст: 44 года

Последнее место работы: Кривбасс



ФК Кривбасс. Александр Бабич

Завершив в 2012-м из-за травмы карьеру в «Черноморце», Бабич сразу же вошел в тренерский штаб одесской команды. А в 2014-м стал исполняющим обязанности наставника «моряков».

После «Черноморца» возглавлял «Мариуполь». Под руководством Бабича мариупольцы заняли четвертое место в УПЛ – клубный рекорд.

Осенью 2021 года возглавил «Кривбасс». Под его руководством криворожская команда вернулась в УПЛ. Однако летом следующего года Бабич покинул Кривой Рог: стороны решили не продлевать сотрудничество.

Руслан Костышин

Возраст: 46 лет

Последнее место работы: Аксу (Казахстан)

ФК Колос. Руслан Костышин

По-настоящему легендарная личность для «Колоса». В клубе из Ковалевки Руслан заканчивал игровую карьеру, выступая на первенство Киевской области. Затем возглавил коллектив, и вывел его из аматоров в элиту отечественного футбола.

Под руководством Костышина «аграрии» занимали пятое и четвертое места в чемпионатах страны, впервые сыграли в еврокубках. В 2021-м, после поражения от «Динамо» 0:7, подал в отставку. Перешел на административную работу в клубе.

Но зимой следующего года вернулся к тренерской работе: возглавил казахстанский «Аксу». Покинул клуб в апреле сего года по «взаимному согласию сторон».