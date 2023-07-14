Владимир ШАРАН: «Прошлый сезон был самым сложным в моей карьере»

Закарпатье всегда считали кузницей футбольных талантов. Но факты – упрямая вещь. Местные команды мастеров никогда не были на виду, сплошь и рядом ставили перед собой скромные задачи – спастись от понижения в классе.

И только в прошлом сезоне, как говорится, лед тронулся. Под руководством нового главного тренера Владимира Шарана «Минай» из пригорода Ужгорода впервые в истории закарпатского футбола занял 8-е место в УПЛ.

Наставник «Миная» Владимир Шаран в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от прошлого сезона, оценил работу на трансферном рынке и уточнил, чего ждет от нового чемпионата Премьер-лиги:

– Знаете, писать историю приятно, однако скрывать не буду: прошлый сезон был самым трудным в моей достаточно длительной тренерской карьере. Приходилось создавать фактически новую команду и в таких случаях пазлы далеко не всегда складываются так, как следует. Но постепенно, кирпич к кирпичу, выстраивали командную игру, затем появилась стабильность, что положительно сказалось на результате.

– И все же, какие факторы повлияли на то, что горожане финишировали в середине турнирной таблицы, хотя хватало экспертов, предрекавших им вылет из элитного дивизиона?

– Если не ошибаюсь, то на марафонской турнирной дистанции «Минай» только однажды находился в зоне вылета. Но удалось быстро оттолкнуться от дна таблицы. Что помогло? Я считаю, что продуктивно поработал весь тренерский штаб, в команде был отличный микроклимат, по настрою мы вообще были одними из лучших в УПЛ. Был порядок, каждый игрок четко выполнял тренерскую установку, знал свой маневр, это тот случай, когда организация во время матча била класс.

Но это на первый взгляд все было просто, нужно было найти подход к каждому футболисту, чтобы его сильные качества приносили максимальную пользу команде. Поэтому мы были прежде всего сильны командой. Следует отдать должное и клубному руководству, оно не обещало нам золотые горы, но все заработанное получали вовремя. Хотя скрывать не буду – клубный бюджет был одним из самых скромных в УПЛ.

– После взлета на восьмое место в УПЛ тренерский штаб и игроки, по-видимому, были отмечены серьезными премиальными?

– Нет, это не было предусмотрено. Но необходимо отметить, что клубный бюджет, хоть и не существенно, но в новом сезоне увеличится.

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– Чем вы тогда объясните, что после удачного сезона состав «Миная» снова испытал немалые пертурбации?

– Это футбольная жизнь, где есть место ротации. Все же, по большому счету, мне жаль, что в «Минае» не остались Олег Горин, принявший приглашение «Днепра-1», и Игорь Гончар, попросивший отпустить его по семейным обстоятельствам. Остальные игроки, покинувшие команду, нельзя назвать основными.

– В кругах болельщиков «Минай» часто называют командой, образно говоря, «сбитых летчиков», намекая на то, что вы в своей селекционной работе делаете ставку на футболистов, не закрепившихся в своих предыдущих клубах.

– Я бы не заявлял так категорично. Тем не менее, это унизительно для игроков, подавляющее большинство которых также выступали в УПЛ. Кому-то это удавалось лучше, кому-то – хуже. Вот почему при обмене мнениями с новичками важно было убедить их, что они еще не сказали последнего слова, что есть еще нереализованные резервы. Только совместными усилиями можно двигаться вперед.

К сожалению, «Минай» – не из тех команд, которые могут позволить себе покупать известных футболистов. Ставку делаем либо на свободных агентов, либо на молодежь, рассчитывая на ее прогресс.

– В последнем случае вы имеете в виду Егора Твердохлеба?

– И его тоже. Помнится, мы пригласили его из перволигового «Горняка-Спорта», и он не сразу был на ведущих ролях. Но благодаря работоспособности, характеру он стал одним из лидеров «Миная», и сегодня Егора хотят видеть в своих рядах сразу несколько представителей УПЛ. И где-то я рад, что нашему клубному руководству не удалось сойтись в цене с потенциальными покупателями, и Твердохлеб остается в «Минае». Для нас он ценный игрок и может добавить.

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– На тренерской ниве вы заставили заговорить о себе, когда находились у руля «Александрии». Ваши подопечные радовали самобытным стилем, а клуб – хорошей организацией работы. Видимо, тяжело было в «Минае» после «Александрии», где все работало как хорошо отрегулированный механизм.

– Знаете, и в «Александрии» не все сразу отвечало требованиям сегодняшнего дня, в частности, хватало проблем с качеством поля на главном спортсооружении, где проводились календарные поединки. Однако с каждым годом мы прогрессировали на всех фронтах. И потому я был неприятно удивлен, когда недавно один из руководителей ФК «Александрия» в интервью отмечал, что горожане играли по примитивной схеме бей-беги. Возможно, когда-то так иногда и случалось, учитывая качество газона. По-моему, эти высказывания только нивелируют работу самого ФК, потому что, повторяю, в «Александрии» все шло синхронно: развивалась клубная инфраструктура, и все креативнее и содержательнее действовали футболисты. А если бы было иначе, то разве удавалось бы побеждать грандов – «Динамо» и «Шахтер», подниматься в табели о рангах в УПЛ, заставлять считаться с собой именитых визави в еврокубках?

Кстати, и в «Александрию» мы приглашали преимущественно бесплатных игроков, лучших из которых потом выгодно перепродавали в более именитые команды. Взять хотя бы для примера Бондаренко с его переходом в «Шахтер». Заработал клуб и на кандидатах в национальную сборную Украины Мирошниченко и Третьякове после их продажи в июле «Днепру-1» и Бацуле – в один из бельгийских клубов. Были выгодные предложения и по Ковальцу, Лучкевичу и Гречишкину. Или возьмите того же Бабогло, который сейчас на виду в сборной Молдовы. А кто-то говорит бей-беги. Остается надеяться, что постепенно и в «Минае» все будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.

– Вы всегда были тренером-максималистом. В свое время в «Александрии» говорили, что настраиваться помогает желание взойти на пьедестал почета УПЛ, дебютировать в еврокубках. А где черпаете воодушевление в скромном «Минае»?

– Появление у руля «Миная» – это тоже был для меня вызов. Хотелось доказать, что команда с достаточно ограниченными финансовыми возможностями, без звездных исполнителей, может достойно выступать в УПЛ. Конечно, заявлять, что следующий шаг – борьба за путевку в еврокубковую зону было бы неправильно. Надо всегда оставаться реалистом. Вот почему будет очень хорошо, если сохраним прописку в УПЛ.

Поверьте, конкуренция в новом чемпионате значительно вырастет. Посмотрите только, как агрессивно действуют на трансферном рынке новички – «Полесье», ЛНЗ, захотят реабилитироваться «Динамо», «Александрия», «Колос».

– Когда истекает ваш контракт с «Минаем»?

– Через год. Что будет дальше – прогнозировать тяжело. Многое будет зависеть от того, какими будем на финише.