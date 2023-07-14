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Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 13:47 |
1281
2

ОФИЦИАЛЬНО. 5 известных украинских арбитров завершили карьеру

Арановский, Абдула, Бойко и Дердо ушли на пенсию

14 июля 2023, 13:47 |
1281
2
ОФИЦИАЛЬНО. 5 известных украинских арбитров завершили карьеру
УАФ. Евгений Арановский

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила об изменениях в Комитете арбитров.

В связи с превышением возрастного ценза, а также с целью соблюдения стратегического курса на омоложение судейского корпуса, профессиональную карьеру арбитров завершили Евгений Арановский, Анатолий Абдула, Сергей Бойко, Александр Дердо и Владимир Володин.

Из ПФЛ в УПЛ были переведены 10 арбитров, которые будут обслуживать матчи элитного дивизиона в следующем сезоне. Это Александр Афанасьев, Назарий Дердь, Клим Заброда, Сергей Задиран, Александр Каленов, Кристина Козорог, София Причина, Михаил Райда, Денис Резников и Дмитрий Евтухов.

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Комитет арбитров УАФ Евгений Арановский Анатолий Абдула Сергей Бойко Александр Дердо Владимир Володин
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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Выталкиватель парашутистов
Хорошую и безбедную жизнь прожили ребята.... Теперь прямая дорога и дальше по специальности - в судейские наблюдатели...Денег тут, правда, гораздо меньше иметь будут, но на бензин для своих Мерседесов, БМВ и Бентли всегда заработают.. Это вам не отбойным молотком в забое работать... Будь у нас нормальная правоохранительная система, дано бы эти "арбитры" грели нары в Житомирской ИТК за взятки, но.... Пока на свободе.
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Sunrise
Уходит эпоха... Прощай, Арановский! Привет от болельщиков Зари! 
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