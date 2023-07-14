ОФИЦИАЛЬНО. 5 известных украинских арбитров завершили карьеру
Арановский, Абдула, Бойко и Дердо ушли на пенсию
Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила об изменениях в Комитете арбитров.
В связи с превышением возрастного ценза, а также с целью соблюдения стратегического курса на омоложение судейского корпуса, профессиональную карьеру арбитров завершили Евгений Арановский, Анатолий Абдула, Сергей Бойко, Александр Дердо и Владимир Володин.
Из ПФЛ в УПЛ были переведены 10 арбитров, которые будут обслуживать матчи элитного дивизиона в следующем сезоне. Это Александр Афанасьев, Назарий Дердь, Клим Заброда, Сергей Задиран, Александр Каленов, Кристина Козорог, София Причина, Михаил Райда, Денис Резников и Дмитрий Евтухов.
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