ОФИЦИАЛЬНО. 5 известных украинских арбитров завершили карьеру

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила об изменениях в Комитете арбитров.

В связи с превышением возрастного ценза, а также с целью соблюдения стратегического курса на омоложение судейского корпуса, профессиональную карьеру арбитров завершили Евгений Арановский, Анатолий Абдула, Сергей Бойко, Александр Дердо и Владимир Володин.

Из ПФЛ в УПЛ были переведены 10 арбитров, которые будут обслуживать матчи элитного дивизиона в следующем сезоне. Это Александр Афанасьев, Назарий Дердь, Клим Заброда, Сергей Задиран, Александр Каленов, Кристина Козорог, София Причина, Михаил Райда, Денис Резников и Дмитрий Евтухов.