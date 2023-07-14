Гол Вантуха не помог. Заря уступила команде из второго дивизиона Польши

В пятницу, 14 июля, состоялся товарищеский матч между украинским клубом «Заря» и польской командой «Мотор» Люблин. Игра завершилась поражением луганчан со счетом 1:3.

Единственный гол за «Зарю» забил Роман Вантух на 58-й минуте.

Дублем за «Мотор» отличился Петр Чегларж. Еще один мяч в ворота украинской команды оформил Каспер Вельняк.

Поединок прошел на летних тренировочных сборов «Зари» в Польше.

Отметим, что в прошлом сезоне «Мотор» занял 6-е место в третьем по силе дивизионе Польши, а затем через стыковые матчи получил путевку во второй.

Товарищеский матч. 14 июля

Заря – Мотор Люблин – 1:3

Голы: Вантух, 58 – Чегларж, 10, 19, Вельняк, 67