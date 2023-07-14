Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол Вантуха не помог. Заря уступила команде из второго дивизиона Польши
Товарищеские матчи
Заря
14.07.2023 18:00 – FT 1 : 3
Мотор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 20:06 | Обновлено 14 июля 2023, 20:57
591
4

Гол Вантуха не помог. Заря уступила команде из второго дивизиона Польши

Луганский клуб проиграл «Мотору» из Люблина со счетом 1:3

14 июля 2023, 20:06 | Обновлено 14 июля 2023, 20:57
591
4
Гол Вантуха не помог. Заря уступила команде из второго дивизиона Польши
ФК Заря

В пятницу, 14 июля, состоялся товарищеский матч между украинским клубом «Заря» и польской командой «Мотор» Люблин. Игра завершилась поражением луганчан со счетом 1:3.

Единственный гол за «Зарю» забил Роман Вантух на 58-й минуте.

Дублем за «Мотор» отличился Петр Чегларж. Еще один мяч в ворота украинской команды оформил Каспер Вельняк.

Поединок прошел на летних тренировочных сборов «Зари» в Польше.

Отметим, что в прошлом сезоне «Мотор» занял 6-е место в третьем по силе дивизионе Польши, а затем через стыковые матчи получил путевку во второй.

Товарищеский матч. 14 июля

Заря – Мотор Люблин – 1:3

Голы: Вантух, 58 – Чегларж, 10, 19, Вельняк, 67

По теме:
Зинченко может пропустить матчи Арсенала против команды звезд МЛС и МЮ
Игра завершилась на 84-й минуте. Верес и Нива из Тернополя сыграли вничью
Верес – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Роман Вантух товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы Мотор Люблин контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Мудрика в Челси перешел в Милан
Футбол | 13 июля 2023, 20:40 6
ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Мудрика в Челси перешел в Милан
ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Мудрика в Челси перешел в Милан

Кристиан Пулишич продолжит карьеру в итальянской команде

Болгарский Ботев подписал экс-бека Ворсклы – лучшего футболиста Эстонии
Футбол | 14 июля 2023, 16:13 0
Болгарский Ботев подписал экс-бека Ворсклы – лучшего футболиста Эстонии
Болгарский Ботев подписал экс-бека Ворсклы – лучшего футболиста Эстонии

Йоонас Тамм продолжит карьеру в Пловдиве

Людмила Киченок – чемпионка Уимблдона-2023! Украинка взяла титул в миксте
Теннис | 13.07.2023, 22:15
Людмила Киченок – чемпионка Уимблдона-2023! Украинка взяла титул в миксте
Людмила Киченок – чемпионка Уимблдона-2023! Украинка взяла титул в миксте
10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы
Футбол | 14.07.2023, 14:04
10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы
10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы
Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19
Футбол | 13.07.2023, 23:59
Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19
Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Zdolaemo
а к чему фотка задержания БЭБом кого то с замазанными лицами ? 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Summertime
Так надо.  Потому что на этом стадионе Заря будет играть в евролиге.)
Ответить
0
fitnes_sports066
Вот это ново́сть. О, дела, аж не верится. На 2 лигу у них подошёл второй и третий стал. Уникальный счёт.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арина СОБОЛЕНКО: Люди должны знать, что происходит и почему нет рукопожатий
Арина СОБОЛЕНКО: Люди должны знать, что происходит и почему нет рукопожатий
12.07.2023, 22:35 9
Теннис
Динамо – Янг Бойз – 3:3. Автогол на 90-й, суперпас пяткой Ярмоленко. Видео
Динамо – Янг Бойз – 3:3. Автогол на 90-й, суперпас пяткой Ярмоленко. Видео
12.07.2023, 22:12 7
Футбол
Свитолина не смогла пробиться в финал Уимблдона-2023, уступив Вондроушовой
Свитолина не смогла пробиться в финал Уимблдона-2023, уступив Вондроушовой
13.07.2023, 16:53 112
Теннис
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
12.07.2023, 17:45 28
Футбол
Шахтер согласовал трансфер Невертона
Шахтер согласовал трансфер Невертона
13.07.2023, 16:11 11
Футбол
СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
14.07.2023, 11:48 15
Футбол
Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
13.07.2023, 11:30
Бокс
Коваль пропустил от румынов. Результаты 1-го раунда отбора к Лиге чемпионов
Коваль пропустил от румынов. Результаты 1-го раунда отбора к Лиге чемпионов
12.07.2023, 23:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем