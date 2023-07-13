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Заря
14.07.2023 18:00 - : -
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Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 12:54 | Обновлено 13 июля 2023, 13:11
295
0

Заря Луганск – Мотор Люблин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию контрольного матча 14 июля в 18:00 по Киеву

13 июля 2023, 12:54 | Обновлено 13 июля 2023, 13:11
295
0
Заря Луганск – Мотор Люблин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» в пятницу продолжит играть контрольные матчи на учебно-тренировочном сборе в Польше.

Следующим соперником «Зари» на сборах станет клуб «Мотор» из Люблина.

Встреча состоится 14 июля, начало в 18:00 по Киеву.

Заря Луганск – Мотор Люблин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Мотор Люблин
Источник Sport.ua
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