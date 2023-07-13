Украина. Премьер лига13 июля 2023, 12:54 | Обновлено 13 июля 2023, 13:11
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Заря Луганск – Мотор Люблин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию контрольного матча 14 июля в 18:00 по Киеву
13 июля 2023, 12:54 | Обновлено 13 июля 2023, 13:11
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Луганская «Заря» в пятницу продолжит играть контрольные матчи на учебно-тренировочном сборе в Польше.
Следующим соперником «Зари» на сборах станет клуб «Мотор» из Люблина.
Встреча состоится 14 июля, начало в 18:00 по Киеву.
Заря Луганск – Мотор Люблин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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