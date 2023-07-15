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Товарищеские матчи
Заря
14.07.2023 18:00 – FT 1 : 3
Мотор
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Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 05:35 | Обновлено 15 июля 2023, 05:49
45
0

Заря – Мотор Люблин – 1:3. Мяч Вантуха. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Польше

15 июля 2023, 05:35 | Обновлено 15 июля 2023, 05:49
45
0
Заря – Мотор Люблин – 1:3. Мяч Вантуха. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

14 июля в Польше состоялся товарищеский матч между командами «Заря» Луганск и «Мотор» Люблин.

Игра завершилась поражением луганской команды со счетом 1:3.

Единственный гол за «Зарю» забил Роман Вантух на 58-й минуте.

Товарищеский матч. 14 июля

Заря Луганск (Украина) – Мотор Люблин (Польша) – 1:3

Голы: Вантух, 58 – Чегларж, 10, 19, Вельняк, 67.

Видео голов и обзор матча

Видеоозапись матча

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Источник Sport.ua
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