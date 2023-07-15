Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига15 июля 2023, 05:35 | Обновлено 15 июля 2023, 05:49
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Заря – Мотор Люблин – 1:3. Мяч Вантуха. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Польше
15 июля 2023, 05:35 | Обновлено 15 июля 2023, 05:49
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14 июля в Польше состоялся товарищеский матч между командами «Заря» Луганск и «Мотор» Люблин.
Игра завершилась поражением луганской команды со счетом 1:3.
Единственный гол за «Зарю» забил Роман Вантух на 58-й минуте.
Товарищеский матч. 14 июля
Заря Луганск (Украина) – Мотор Люблин (Польша) – 1:3
Голы: Вантух, 58 – Чегларж, 10, 19, Вельняк, 67.
Видео голов и обзор матча
Видеоозапись матча
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