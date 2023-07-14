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Товарищеские матчи
Верес
14.07.2023 17:00 – FT 0 : 0
Нива Тернополь
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Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 19:55 |
797
0

Игра завершилась на 84-й минуте. Верес и Нива из Тернополя сыграли вничью

Команды не смогли забить ни одного гола

14 июля 2023, 19:55 |
797
0
Игра завершилась на 84-й минуте. Верес и Нива из Тернополя сыграли вничью
ФК Нива Тернополь

В пятницу, 14 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Верес» и «Нива» Тернополь. Игра завершилась со счетом 0:0.

Как сообщает пресс-служба ровенской команды, поединок был окончен досрочно на 84-й минуте. Причина – воздушная тревога, которая была объявлена по всей территории Украины.

Матч прошел на поле стадиона «Авангард» – домашней арене «Вереса».

Товарищеские матчи. 14 июля

Верес – Нива Тернополь – 0:0

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Источник Sport.ua
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