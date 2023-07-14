Игра завершилась на 84-й минуте. Верес и Нива из Тернополя сыграли вничью

В пятницу, 14 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Верес» и «Нива» Тернополь. Игра завершилась со счетом 0:0.

Как сообщает пресс-служба ровенской команды, поединок был окончен досрочно на 84-й минуте. Причина – воздушная тревога, которая была объявлена по всей территории Украины.

Матч прошел на поле стадиона «Авангард» – домашней арене «Вереса».

Товарищеские матчи. 14 июля

Верес – Нива Тернополь – 0:0