Товарищеские матчи
14.07.2023 17:00 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига14 июля 2023, 19:55 |
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Игра завершилась на 84-й минуте. Верес и Нива из Тернополя сыграли вничью
Команды не смогли забить ни одного гола
14 июля 2023, 19:55 |
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В пятницу, 14 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Верес» и «Нива» Тернополь. Игра завершилась со счетом 0:0.
Как сообщает пресс-служба ровенской команды, поединок был окончен досрочно на 84-й минуте. Причина – воздушная тревога, которая была объявлена по всей территории Украины.
Матч прошел на поле стадиона «Авангард» – домашней арене «Вереса».
Товарищеские матчи. 14 июля
Верес – Нива Тернополь – 0:0
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