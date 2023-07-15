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Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 06:32 | Обновлено 15 июля 2023, 06:37
254
0

ЛАВРИНЕНКО: «Было много технического брака. Команда работает под нагрузкой»

Главный тренер «Вереса» подытожил спарринг против тернопольской «Нивы»

15 июля 2023, 06:32 | Обновлено 15 июля 2023, 06:37
254
0
ЛАВРИНЕНКО: «Было много технического брака. Команда работает под нагрузкой»
ФК Верес Ровно. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Вереса» Сергей Лавриненко подытожил спарринг против тернопольской «Нивы» (0:0), который состоялся 14 июля:

«Не готовились как-то конкретно именно к этой игре. У нас есть четкий план тренировок. Команда сейчас работает под серьезной нагрузкой – по две тренировки в день. Поэтому было много технического брака. Даже те, кто хорошо работает с мячом – ошибались.

Но главное – не эта игра, а матчи чемпионата. Предстоит много работы: как в тактическом плане, так и над физическими кондициями. Понимаем, каким тяжелым будет чемпионат. Поэтому нужно работать над всеми компонентами игры.

Нам пока не хватает качественного взаимодействия между игроками. Но у нас много новичков, есть футболисты на просмотре. У всех разная степень готовности. Время еще есть – будем прибавлять.

«Нива »играла очень мотивированно. Так всегда, когда команда ниже по рангу играет против более высокой. Ребята хотели себя показать на фоне команды УПЛ. Я давно знаю Василия Малыка – его подопечные всегда играют в скоростной футбол. Сейчас они тоже показали добротную игру.

Мы продолжаем готовиться к сезону. 16 июля у нас утренняя тренировка. Сразу потом едем во Львов и там готовимся к игре с «Карпатами» 17 июля. Разберем матч и исправим ошибки. У нас сейчас очень насыщенный график. В понедельник играем с «Карпатами» и через день сыграем с «Кривбассом». Обе команды показывают мощный футбол. Проверим себя на фоне сильных соперников».

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товарищеские матчи Нива Тернополь Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Сергей Лавриненко Василий Малык
Источник ФК Верес
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