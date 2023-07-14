Суперигрок Ярославского вновь покинул Металлист ради Америки Минейро

25-летний левый вингер «Металлиста» Паулиньо Бойя, которого собственник харьковского клуба Александр Ярославский называл «суперигроком» и «суперчеловеком», продолжит карьеру в бразильской Серии А.

Бойя подписал арендное соглашение с «Америкой Минейро», за которую уже выступал с марта по июнь 2022 года. Срок действия нынешнего договора - до 31 декабря 2023-го.

С августа 2022-го по июнь 2023-го Паулиньо Бойя играл на правах аренды в Японии за местный клуб «Киото Санга» (17 матчей, 3 гола, 1 ассист).

В «Металлист» бразилец перешел в январе 2022 года из «Сан-Паулу» за 1,6 миллиона евро. Контракт Паулиньо Бойя с харьковским клубом истекает 30 июня 2024-го.