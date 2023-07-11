Шевченко не будет в Боснии, Пятов завершил карьеру, что с Миколенко?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 10 июля.

1А. Андрей Шевченко может возглавить сборную Боснии и Герцеговины

Между сторонами идут переговоры по условиям контракта

1Б. В Боснии и Герцеговине отреагировали на слухи о переговорах с Шевченко

Источник в боснийской футбольной ассоциации опроверг информацию

2А. Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор

Команда Шона Дайча начала подготовку к сезону

2Б. Стало известно, почему Миколенко не поехал на сборы Эвертона

У украинского защитника небольшое повреждение

3А. Стали известны все участницы 1/4 финала на Уимблдоне-2023

Жабер уверенно обыграла Квитову, Киз убрала россиянку

3Б. Сенсационный Юбенкс. Стали известны все участники 1/4 финала Уимблдона-2023

Карлос Алькарас и Хольгер Руне разыграют путевки в полуфинал мейджора

3В. Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023

Марта и Марсело Аревало обыграли тандем Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд

4А. Соперники Украины. Уже известны 15 из 16 участников ЧМ по пляжному футболу

Чемпионат мира по пляжному футболе пройдет в ОАЭ в феврале 2024 года

4Б. Определен соперник мужской сборной Украины в 1/4 финала Челленджер Кап

Украинские волейболисты за выход в полуфинал поспорят с командой Китая

5. Источник: Реал еще на сезон арендовал у Шахтера Винисиуса Тобиаса

За аренду игрока до июня 2024 года «Реал» заплатит «Шахтеру» 0,5 млн евро

6А. ОФИЦИАЛЬНО. Караваев подписал с Динамо новый контракт

Полузащитник продолжит карьеру в стане столичного клуба

6Б. ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Пятов завершил карьеру

Голкипер сыграет прощальный матч с «Тоттенхэмом», 6 августа

7. Де Хеа в Манчестер Юнайтед: герой нашего времени

Обозреватель Sport.ua уверен, что многие не раз пожалеют о том, что Давид покинул «МЮ»

8. Константин СИМЧУК: Могли выиграть ЧМ. Если бы вратари прыгнули выше головы

Тренер сборной и чемпионов Украины дал эксклюзивное интервью Sport.ua

9. Битва Погачара и Вингегора, драма Кэвендиша. Итоги первой недели Тура-2023

Sport.ua подводит итоги первой недели Тур де Франс-2023

10. Терзания Пятова. Почему Шахтер не научился красиво расставаться с легендами

«Горнякам» еще есть над чем поработать в имиджевом плане…