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  4. Шевченко не будет в Боснии, Пятов завершил карьеру, что с Миколенко?
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11 июля 2023, 06:00 |
1045
0

Шевченко не будет в Боснии, Пятов завершил карьеру, что с Миколенко?

Главные новости за 10 июля на Sport.ua

11 июля 2023, 06:00 |
1045
0
Шевченко не будет в Боснии, Пятов завершил карьеру, что с Миколенко?
Twitter. Андрей Шевченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 10 июля.

1А. Андрей Шевченко может возглавить сборную Боснии и Герцеговины
Между сторонами идут переговоры по условиям контракта

1Б. В Боснии и Герцеговине отреагировали на слухи о переговорах с Шевченко
Источник в боснийской футбольной ассоциации опроверг информацию

2А. Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Команда Шона Дайча начала подготовку к сезону

2Б. Стало известно, почему Миколенко не поехал на сборы Эвертона
У украинского защитника небольшое повреждение

3А. Стали известны все участницы 1/4 финала на Уимблдоне-2023
Жабер уверенно обыграла Квитову, Киз убрала россиянку

3Б. Сенсационный Юбенкс. Стали известны все участники 1/4 финала Уимблдона-2023
Карлос Алькарас и Хольгер Руне разыграют путевки в полуфинал мейджора

3В. Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023
Марта и Марсело Аревало обыграли тандем Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд

4А. Соперники Украины. Уже известны 15 из 16 участников ЧМ по пляжному футболу
Чемпионат мира по пляжному футболе пройдет в ОАЭ в феврале 2024 года

4Б. Определен соперник мужской сборной Украины в 1/4 финала Челленджер Кап
Украинские волейболисты за выход в полуфинал поспорят с командой Китая

5. Источник: Реал еще на сезон арендовал у Шахтера Винисиуса Тобиаса
За аренду игрока до июня 2024 года «Реал» заплатит «Шахтеру» 0,5 млн евро

6А. ОФИЦИАЛЬНО. Караваев подписал с Динамо новый контракт
Полузащитник продолжит карьеру в стане столичного клуба

6Б. ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Пятов завершил карьеру
Голкипер сыграет прощальный матч с «Тоттенхэмом», 6 августа

7. Де Хеа в Манчестер Юнайтед: герой нашего времени
Обозреватель Sport.ua уверен, что многие не раз пожалеют о том, что Давид покинул «МЮ»

8. Константин СИМЧУК: Могли выиграть ЧМ. Если бы вратари прыгнули выше головы
Тренер сборной и чемпионов Украины дал эксклюзивное интервью Sport.ua

9. Битва Погачара и Вингегора, драма Кэвендиша. Итоги первой недели Тура-2023
Sport.ua подводит итоги первой недели Тур де Франс-2023

10. Терзания Пятова. Почему Шахтер не научился красиво расставаться с легендами
«Горнякам» еще есть над чем поработать в имиджевом плане…

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Источник Sport.ua
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