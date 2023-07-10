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Чемпионат Европы
10 июля 2023, 21:20 | Обновлено 10 июля 2023, 22:12
3141
1

В Боснии и Герцеговине отреагировали на слухи о переговорах с Шевченко

Источник в боснийской футбольной ассоциации опроверг информацию

10 июля 2023, 21:20 | Обновлено 10 июля 2023, 22:12
3141
1
В Боснии и Герцеговине отреагировали на слухи о переговорах с Шевченко
EPA EFE. Андрей Шевченко

Сборная Боснии и Герцеговины находится в поисках тренера в разгар отборочной кампании Евро-2024. 9 июля появилось сообщение, что одним из кандидатов является украинский наставник Андрей Шевченко.

Информацию обнародовал итальянский журналист Лоренцо Лепоре, который утверждает, что украинцу предложили работу наставника сборной БиГ.

Однако теперь источник в Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины (NSBiH), по данным Radio Sarajevo, сообщил, что украинский специалист, экс-футболист «Динамо», «Милана» и «Челси», не будет работать на тренерском мостике их сборной.

«Андрей Шевченко точно не будет тренером Боснии и Герцеговины», – сообщил источник в NSBiH.

Хотя Лепоре заявил, что стороны обсуждают условия, при которых украинец попытается вывести сборную БиГ на чемпионат Европы 2024 в Германию, но из этого ничего не выйдет.

«Дело провалилось с самого начала. Это, как мы бы сказали, история, сделанная на небесах. Известно, кто отвечает за собеседования с потенциальными кандидатами», — добавил источник в NSBiH.

Андрей Шевченко – обладатель Золотого мяча 2004. Работал сначала помощником в сборной Украины, а затем занял должность главного тренера сине-желтой команды, возглавлял ее с 2016 по 2021 год и привел к четвертьфиналу Евро-2020.

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Андрей Шевченко сборная Боснии и Герцеговины по футболу назначение тренера Лоренцо Лепоре
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rozalievka
Це шутка такая?.. 
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