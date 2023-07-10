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Уимблдон
10 июля 2023, 20:57 | Обновлено 10 июля 2023, 21:01
2538
5

Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023

Марта и Марсело Аревало обыграли тандем Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд

10 июля 2023, 20:57 | Обновлено 10 июля 2023, 21:01
2538
5
Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Марсело Аревало

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023.

Во втором раунде соревнований украинка и ее напарник Марсело Аревало в трех сетах обыграли британско-американский тандем Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд за 1 час и 50 минут.

Уимблдон-2023. Микст. 1/8 финала

Марсело Аревало (Сальвадор) / Марта Костюк (Украина) – Джейми Маррей (Великобритания) / Тейлор Таунсенд (США) – 6:4, 3:6, 6:3

Отметим, что Марта в третий раз в карьере играет в смешанном разряде. В 2023 году она с Аревало дошла до четвертьфинала Ролан Гаррос. В 2021 году Костюк вылетела с микста Уимблдона во 2-м раунде.

В следующем раунде Уимблдона-2023 Марсело и Марта встретятся с победителями матча Жан-Жюльен Ройер / Ена Сибахара – Матве Мидделкоп / Алдила Сутджиади.

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Стали известны все участницы 1/4 финала на Уимблдоне-2023
Джейми Маррей Тейлор Таунсенд Марта Костюк Марсело Аревало Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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adidas77
Дякую Марті за сьомий гейм третього сета. Все ж таки витягла свою подачу!Але в другому і третьому сетах це був майстер клас від Марти, як не треба грати в парі.
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Трегубов Дмитрий
Сіяні суперники відпали
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