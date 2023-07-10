ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Пятов завершил карьеру

39-летний Андрей Пятов завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб «горняков». В составе «Шахтера» Пятов провел 482 матча – это третий показатель в истории клуба и наибольшее количество матчей среди вратарей. Вместе с командой он завоевал 28 трофеев – и это абсолютный рекорд клуба всех времен!

Сообщается, что 6 августа в Лондоне Андрей Пятов проведет прощальный матч против «Тоттенхэма» в Лондоне.

По информации Sport.ua, у Пятова было предложение от одного из дебютантов УПЛ. Голкипер над ним размышлял, однако решил все же завершить карьеру и перейти на тренерскую работу в «Шахтере».