ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Пятов завершил карьеру
Голкипер сыграет прощальный матч с «Тоттенхэмом», 6 августа
39-летний Андрей Пятов завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб «горняков». В составе «Шахтера» Пятов провел 482 матча – это третий показатель в истории клуба и наибольшее количество матчей среди вратарей. Вместе с командой он завоевал 28 трофеев – и это абсолютный рекорд клуба всех времен!
Сообщается, что 6 августа в Лондоне Андрей Пятов проведет прощальный матч против «Тоттенхэма» в Лондоне.
По информации Sport.ua, у Пятова было предложение от одного из дебютантов УПЛ. Голкипер над ним размышлял, однако решил все же завершить карьеру и перейти на тренерскую работу в «Шахтере».
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