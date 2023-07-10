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Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 11:57 | Обновлено 10 июля 2023, 12:24
1114
3

ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Пятов завершил карьеру

Голкипер сыграет прощальный матч с «Тоттенхэмом», 6 августа

10 июля 2023, 11:57 | Обновлено 10 июля 2023, 12:24
1114
3
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Пятов завершил карьеру
ФК Шахтер. Андрей Пятов

39-летний Андрей Пятов завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб «горняков». В составе «Шахтера» Пятов провел 482 матча – это третий показатель в истории клуба и наибольшее количество матчей среди вратарей. Вместе с командой он завоевал 28 трофеев – и это абсолютный рекорд клуба всех времен!

Сообщается, что 6 августа в Лондоне Андрей Пятов проведет прощальный матч против «Тоттенхэма» в Лондоне.

По информации Sport.ua, у Пятова было предложение от одного из дебютантов УПЛ. Голкипер над ним размышлял, однако решил все же завершить карьеру и перейти на тренерскую работу в «Шахтере».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Alexander Киев
Легенда! Дякую за чудову гру, емоції та відданість клубу. Нехай щастить!
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+3
Alex T
Неплохой в общем-то воротник, странно что на закате не попылил где-то за бугром 
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+3
vruthiy-112
Дякую,  удачі та везіння.!!!
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0
BallsToTheWall
Значит банкет будет в Лондоне.  Разумно. Там ПВО на уровне.
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0
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