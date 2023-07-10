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Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 18:42 | Обновлено 10 июля 2023, 18:54
342
0

ОФИЦИАЛЬНО. Караваев подписал с Динамо новый контракт

Полузащитник продолжит карьеру в стане столичного клуба

10 июля 2023, 18:42 | Обновлено 10 июля 2023, 18:54
342
0
ОФИЦИАЛЬНО. Караваев подписал с Динамо новый контракт
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Киевское «Динамо» сообщило о том, что подписан новый контракт с 31-летним фланговым игроком Александром Караваевым.

Уроженец Херсон, согласно подписанному соглашению, будет защищать цвета «Динамо» до 2025 года.

Александр Караваев стал игроком «Динамо» Киев в июле 2019 года, перейдя из луганской «Зари». На данный момент он провел в стане киевского коллектив во всех турнирах 130 матчей, забил 4 гола, сделал 15 ассистов.

Ранее сообщалось, что Караваев этим летом может стать игроком новичка УПЛ – «Полесья» из Житомира.

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Источник ФК Динамо Киев
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