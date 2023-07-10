ОФИЦИАЛЬНО. Караваев подписал с Динамо новый контракт

Киевское «Динамо» сообщило о том, что подписан новый контракт с 31-летним фланговым игроком Александром Караваевым.

Уроженец Херсон, согласно подписанному соглашению, будет защищать цвета «Динамо» до 2025 года.

Александр Караваев стал игроком «Динамо» Киев в июле 2019 года, перейдя из луганской «Зари». На данный момент он провел в стане киевского коллектив во всех турнирах 130 матчей, забил 4 гола, сделал 15 ассистов.

Ранее сообщалось, что Караваев этим летом может стать игроком новичка УПЛ – «Полесья» из Житомира.