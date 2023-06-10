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  4. Журналист: Караваев интересен житомирскому Полесью
Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 10:39 | Обновлено 10 июня 2023, 11:23
449
1

Журналист: Караваев интересен житомирскому Полесью

Новичок УПЛ занимается усилением состава

10 июня 2023, 10:39 | Обновлено 10 июня 2023, 11:23
449
1
Журналист: Караваев интересен житомирскому Полесью
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Британский журналист Эндрю Тодос, у которого украинские корни, в своем телеграм-канале сообщил, что житомирское «Полесье» рассматривает вариант приглашения полузащитника киевского «Динамо» Александра Караваева.

У 31-летнего уроженца Херсона 30 июня истекает срок действия контракта с «Динамо» Киев.

В «Полесье» намерены подписать Караваева, воспользовавшись его будущим статусом свободного агента.

Напомним, житомирское «Полесье» в сезоне-2022/2023 выиграло Первую лигу и впервые в истории будет играть в высшем дивизионе чемпионата Украины – Премьер-лиге.

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Александр Караваев Полесье Житомир трансферы УПЛ Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Serhii P.
Ну то його рівень
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