Журналист: Караваев интересен житомирскому Полесью
Новичок УПЛ занимается усилением состава
Британский журналист Эндрю Тодос, у которого украинские корни, в своем телеграм-канале сообщил, что житомирское «Полесье» рассматривает вариант приглашения полузащитника киевского «Динамо» Александра Караваева.
У 31-летнего уроженца Херсона 30 июня истекает срок действия контракта с «Динамо» Киев.
В «Полесье» намерены подписать Караваева, воспользовавшись его будущим статусом свободного агента.
Напомним, житомирское «Полесье» в сезоне-2022/2023 выиграло Первую лигу и впервые в истории будет играть в высшем дивизионе чемпионата Украины – Премьер-лиге.
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