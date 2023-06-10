Журналист: Караваев интересен житомирскому Полесью

Британский журналист Эндрю Тодос, у которого украинские корни, в своем телеграм-канале сообщил, что житомирское «Полесье» рассматривает вариант приглашения полузащитника киевского «Динамо» Александра Караваева.

У 31-летнего уроженца Херсона 30 июня истекает срок действия контракта с «Динамо» Киев.

В «Полесье» намерены подписать Караваева, воспользовавшись его будущим статусом свободного агента.

Напомним, житомирское «Полесье» в сезоне-2022/2023 выиграло Первую лигу и впервые в истории будет играть в высшем дивизионе чемпионата Украины – Премьер-лиге.