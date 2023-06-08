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  4. ФОТО. Родители защитника Динамо не могут выбраться из затопленного Херсона
Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 02:35 |
1194
0

ФОТО. Родители защитника Динамо не могут выбраться из затопленного Херсона

Родители Александра Караваева находятся в затопленном городе

08 июня 2023, 02:35 |
1194
0
ФОТО. Родители защитника Динамо не могут выбраться из затопленного Херсона
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Родители защитника киевского «Динамо» Александра Караваева, которые находятся в Херсоне, не могут выехать из города, затопленного в результате подрыва Каховской ГЭС.

Населенные пункты Юга Украины переживают стихийное бедствие, вода затопила улицы, в частном секторе уровень воды дошел до крыш домов.

В Херсоне люди перемещаются на лодках. Заблокированными в затопленном городе оказались и родители Караваева: жуткие фото опубликовал журналист Николай Васильков.

«Вид из окна отца футболиста Саши Караваева в Херсоне», – подписана одна из фотографий.

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Источник Sport.ua
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