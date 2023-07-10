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Уимблдон
10 июля 2023, 19:25 | Обновлено 10 июля 2023, 19:56
4383
3

Стали известны все участницы 1/4 финала на Уимблдоне-2023

Жабер уверенно обыграла Квитову, Киз убрала россиянку

10 июля 2023, 19:25 | Обновлено 10 июля 2023, 19:56
4383
3
Стали известны все участницы 1/4 финала на Уимблдоне-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

10 июля состоялись матчи четвертого раунда в нижней половине сетки женского одиночного разряда на Уимблдонском турнире.

Американка Мэдисон Киз оформила волевую победу над Миррой Андреевой.

Действующая чемпионка Елена Рыбакина прошла дальше на отказе Беатрис Хаддад Майи.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко выиграла у Екатерины Александровы и сыграет против Онс Жабер, которая оказалась сильнее Петры Квитовой.

Уимблдон-2023. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Онс Жабер [6] – Петра Квитова [9] – 6:0, 6:3
Елена Рыбакина [3] – Беатрис Хаддад Майя [13] – 4:1 (отказ)

Мэдисон Киз [25] – Мирра Андреева – 3:6, 7:6(4), 6:2
Екатерина Александрова [21] – Арина Соболенко [2] – 4:6, 0:6

Уимблдон-2023. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Элина Свитолина [WC]
Джессика Пегула [4] – Маркета Вондроушова

Нижняя часть сетки

Онс Жабер [6] – Елена Рыбакина [3]
Мэдисон Киз [25] – Арина Соболенко [2]

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Элина Свитолина Джессика Пегула Маркета Вондроушова Ига Свёнтек Уимблдон-2023 Онс Жабер Петра Квитова Беатрис Хаддад Майя Елена Рыбакина Мэдисон Киз Мирра Андреева Екатерина Александрова Арина Соболенко
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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introvert
Схоже, повторюється римська історія Рибакіної, впевненої претендентки на звання головної чітерки туру. Фортуна могла би вибрати для своєї прихильності і більш достойний об`єкт, та що вдієш. Сумно за Беатріс.
Квітова на корт так і не вийшла, з`явилася якась жалюгідна підробка.
Медісон в своєму матчі була надмірно поблажливою, влаштувала у першій партії на корті пісочницю, порозважала оркську личинку ліпкою пасочок. Варто було лише в двох наступних сетах заграти по-дорослому, як все стало на свої місця.
Шкода, що в матчі дорослої орчихи і бульби не могли програти обидві, тому в наступному раунді знову усі надії на Кіз. 
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+5
Fdail
Ех, Квітова мене розчарувала більше ніж Хуркач(( Я чесно думав, що вона повибиває цих дуболомів Соболенко та Рибакіну. Особливо бульбашку я сповідався, що виб'є Алєксандрова. А вся  надія на Медісон, бо Онс буде дуже важко це зробити. 
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+4
Сергій Юрійович
Так, тільки Мед виправдала сподівання. Холодна і слизька прослизнула, обіженная соболєнка, та й Онс, теж, та ще любітельніца руського міра. Хоча завтрашній жаберибінг має порадувати.
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+1
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