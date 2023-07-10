Стали известны все участницы 1/4 финала на Уимблдоне-2023

10 июля состоялись матчи четвертого раунда в нижней половине сетки женского одиночного разряда на Уимблдонском турнире.

Американка Мэдисон Киз оформила волевую победу над Миррой Андреевой.

Действующая чемпионка Елена Рыбакина прошла дальше на отказе Беатрис Хаддад Майи.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко выиграла у Екатерины Александровы и сыграет против Онс Жабер, которая оказалась сильнее Петры Квитовой.

Уимблдон-2023. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Онс Жабер [6] – Петра Квитова [9] – 6:0, 6:3

Елена Рыбакина [3] – Беатрис Хаддад Майя [13] – 4:1 (отказ)

Мэдисон Киз [25] – Мирра Андреева – 3:6, 7:6(4), 6:2

Екатерина Александрова [21] – Арина Соболенко [2] – 4:6, 0:6

Уимблдон-2023. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Элина Свитолина [WC]

Джессика Пегула [4] – Маркета Вондроушова

Нижняя часть сетки

Онс Жабер [6] – Елена Рыбакина [3]

Мэдисон Киз [25] – Арина Соболенко [2]