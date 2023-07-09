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  4. Свитолина идет дальше. Известны первые две пары 1/4 финала на Уимблдоне
Уимблдон
09 июля 2023, 22:59 | Обновлено 09 июля 2023, 23:02
1857
1

Свитолина идет дальше. Известны первые две пары 1/4 финала на Уимблдоне

Леся Цуренко выбыла в четвертом раунде

09 июля 2023, 22:59 | Обновлено 09 июля 2023, 23:02
1857
1
Свитолина идет дальше. Известны первые две пары 1/4 финала на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

9 июля состоялись матчи четвертого раунда в верхней половине сетки женского одиночного разряда на Уимблдонском турнире.

Украинка Леся Цуренко в двух сетах уступила четвертой сеяной Джессике Пегуле. Американка впервые в карьере попала в восьмерку лучших на травяном мейджоре.

В битве чешек Маркета Вондроушова оказалась сильнее Марии Боузковой. Маркета вышла в 1/4 финала Grand Slam впервые с Ролан Гаррос 2019.

Элина Свитолина впервые обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко и во второй раз сыграет в 1/4 финала Уимблдона.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек с матчболов обыграла олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич, обновив личный рекорд на турнире.

Уимблдон-2023. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Белинда Бенчич [14] – 6:7(4), 7:6(2), 6:3
Элина Свитолина [WC] – Виктория Азаренко [19] – 2:6, 6:4, 7:6(9)

Джессика Пегула [4] – Леся Цуренко – 6:1, 6:3
Маркета Вондроушова – Мария Боузкова [32] – 2:6, 6:4, 6:3

Уимблдон-2023. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Элина Свитолина [WC]
Джессика Пегула [4] – Маркета Вондроушова

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Виктория Азаренко Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Белинда Бенчич Маркета Вондроушова Мария Боузкова Ига Свёнтек Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Alehandro
Звичайно, віримо в Еліну, але всі розуміють, що пройти Ігу буде майже не реально...
І у випадку поразки, хотілось би, щоб ті компліменти на рахунок бійцівських якостей і гри Еліни, якими рясніли сьогоднішні коментарі, нікуди не ділись
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