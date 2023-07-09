Свитолина идет дальше. Известны первые две пары 1/4 финала на Уимблдоне

9 июля состоялись матчи четвертого раунда в верхней половине сетки женского одиночного разряда на Уимблдонском турнире.

Украинка Леся Цуренко в двух сетах уступила четвертой сеяной Джессике Пегуле. Американка впервые в карьере попала в восьмерку лучших на травяном мейджоре.

В битве чешек Маркета Вондроушова оказалась сильнее Марии Боузковой. Маркета вышла в 1/4 финала Grand Slam впервые с Ролан Гаррос 2019.

Элина Свитолина впервые обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко и во второй раз сыграет в 1/4 финала Уимблдона.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек с матчболов обыграла олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич, обновив личный рекорд на турнире.

Уимблдон-2023. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Белинда Бенчич [14] – 6:7(4), 7:6(2), 6:3

Элина Свитолина [WC] – Виктория Азаренко [19] – 2:6, 6:4, 7:6(9)

Джессика Пегула [4] – Леся Цуренко – 6:1, 6:3

Маркета Вондроушова – Мария Боузкова [32] – 2:6, 6:4, 6:3

Уимблдон-2023. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Элина Свитолина [WC]

Джессика Пегула [4] – Маркета Вондроушова