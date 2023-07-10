Терзания Пятова. Почему Шахтер не научился красиво расставаться с легендами

10 июля чемпион Украины «Шахтер» официально объявил о том, что многолетний голкипер команды, ставший одной из легенд донецкого клуба, Андрей Пятов завершил карьеру игрока и продолжит работать на благо «горняков» в тренерском штабе, где будет отвечать за подготовку своих теперь уже экс-коллег по амплуа.

Это событие, безусловно, является абсолютно нерядовым для «Шахтера» и самого Пятова, однако в профессиональном футболе подобные вещи происходят с завидной регулярностью. Рано или поздно, каким бы великим и достойным футболист не был, всем приходится «завязывать». Возраст и физиологию обмануть не удавалось еще никому…

Поэтому прощание «Шахтера» с 39-летним Пятовым-футболистом в принципе является более чем логичным событием, учитывая то, как развивалась ситуация в последние годы, и то, что Андрей все реже и реже появлялся на зеленом газоне, окончательно уступив пост № 1 куда более молодому Анатолию Трубину. Впрочем, само расставание «горняков» с Пятовым и дальнейший переход экс-вратаря на тренерскую работу все-таки вызывает вопросы. Кажется, «Шахтер», несмотря на множество успехов за последние годы в работе по улучшению имиджа клуба, так и не научился красиво и достойно расставаться со своими легендами, а их в стане нынешних «горняков» не так и много – после Пятова в нынешнем составе на подобный статус способен претендовать лишь Тарас Степаненко и, возможно, Ярослав Ракицкий, хотя за последним тянется неприятный шлейф в виде выступлений в чемпионате страны 404.

Чтобы понять, что расставание с Пятовым-футболистом у «Шахтера» произошло не совсем красиво, достаточно просто проанализировать хронологию последних событий и заявлений…

Итак, 20 июня Андрей Пятов на Youtube-канале «горняков» заявил, что не планирует в ближайшее время завершать игровую карьеру, а хочет поиграть еще как минимум 1-2 года. Более того, в том же интервью легендарный голкипер «Шахтера» заявил весьма однозначно, что откажется от варианта перехода на тренерскую работу, если в клубе ему предложат закончить с выступлениями, но изъявят желание продолжить сотрудничество в другом статусе.

«Что дальше? Посмотрим. Я буду говорить с «Шахтером». Если клуб захочет вообще дальше работать со мной, то я буду счастлив. Если скажут «нет» или на тренерскую, то я откажусь, потому что хочу еще поиграть и рассматриваю варианты. С «Шахтером» еще нет переговоров, ждем. Нужно понять, нужен ли я какому-то клубу. Я планирую 1-2 года поиграть, будем искать варианты», - заявил тогда Пятов.

Прошло всего несколько дней, и в прессе появилась информация о том, что Андрей Пятов завершил карьеру в «Шахтере». Причем это для журналистов озвучил не сам вратарь, а генеральный директор «горняков» Сергей Палкин, давший понять, что играть за «оранжево-черных» опытный голкипер больше не будет.

«Андрей Пятов на этот момент завершил карьеру футболиста в нашей команде. Он прошел большой путь, 16 лет, большое количество титулов. Мы ему благодарны. 6 августа будет наш благотворительный матч с «Тоттенхэмом», и мы предложили Андрею сыграть его как прощальный. Надеюсь, он примет это предложение и мы красиво с ним попрощаемся. Мы прощаемся с ним как с игроком, но хотели бы видеть его в нашем тренерском штабе ван Леувена в качестве тренера вратарей. Нам важны его знания и опыт», – сказал Палкин.

В тот же день появились и высказывания спортивного директора «Шахтера» Дарио Срны, заявившего, что клуб «для своих легенд никогда не закрывает дверь», но давшего понять – в качестве игрока Пятов «горнякам» больше не нужен.

«Все зависит от Андрея. Мы с ним друзья, но должны быть честными и говорить откровенно, потому что все профессионалы. Путь, который он сейчас проходит, я прошел сам. А «Шахтер» для своих легенд никогда не закрывает дверь. И для Андрея Пятова двери клуба всегда открыты. Он несколько дней сейчас подумает и примет решение. Но мы будем счастливы, если Андрей останется в структуре «Шахтера», - подчеркнул Срна.

В конце концов, прошло менее двух недель с момента первоначальных высказываний Пятова, упоминание которых было приведено выше, как сам Андрей фактически отказался от всего того, о чем заявлял ранее в аспекте желания «1-2 года еще поиграть».

«Еще года два назад я понял, что время истекает и момент тренерства скоро настанет. Поговорили с женой, с семьей, и я сделал вывод, что готов к этому. Давайте говорить честно: я уже почти не играл последние два года – провел где-то игр 15 за прошлые сезоны. Поэтому понимал, что уже стану тренером, и психологически был к этому готов. Нет такого, что на меня что-то давит. Получил тренерскую лицензию В, сейчас заканчиваю на вратарскую В и буду делать следующий шаг – начну обучение на лицензию А. У меня амбициозные цели – хочу расти вместе с командой, воспитать много замечательных вратарей. Хочется этого добиться, есть такая страсть. А что будет дальше – увидим», - заключил Пятов.

И все вроде бы ничего, в конце концов, каждый принимает решения для себя, но… Пятов сам признался, что уже два года всерьез оценивал свои дальнейшие перспективы в футболе, но при этом он еще в конце июня отправлял четкий месседж – завершать карьеру не будет, даже если в «Шахтере» его согласятся оставить только в роли тренера. И тут за несколько дней все меняется…

ФК Шахтер. Последний официальный матч в составе Шахтера Андрея Пятов провел против родной Ворсклы

Причем медийно вся эта история выглядит не очень по одной простой причине. Если бы со своими заявлениями на публику не выходили Палкин и Срна, то все действительно выглядело бы, как личностные терзания самого Пятова. Ну, сказал сперва одно, затем все-таки передумал. Но де-факто все получилось иначе: вратарь заявил, что заканчивать не собирается и хочет поиграть еще год-два, а затем клубное руководство «Шахтера» поставило «крест» на надеждах Андрея все-таки остаться в клубе в качестве игрока, и воспринимать подобные заявления Палкина и Срны как-то иначе, чем давление, вряд ли возможно.

Интересно, что в свое время через нечто подобное уже прошел нынешний спортивный директор «горняков» Дарио Срна. В конце сезона-2017/18, большую часть которого хорват пропустил из-за дисквалификации, связанной с выявленными в его организме запрещенными медицинскими препаратами, у Дарио истекал контракт с «Шахтером», но продлевать трудовое соглашение донецкий клуб не пожелал. Это вызывало немало удивлений и пересудов в прессе и болельщицкой среде, учитывая то обстоятельство, что Срна является безоговорочным лидером по числу проведенных матчей в оранжево-черной футболке за всю историю донецкого клуба.

В «Шахтере» тогда также де-факто поставили Срне ультиматум – или заканчивай карьеру и переходи на административную работу, или же уходи на все четыре стороны… И хорват выбрал второй вариант – подписал однолетнее соглашение с «Кальяри». Впоследствии Срна объяснил свой поступок тем, что обещал отцу, которого на тот момент уже не было в живых, завершить карьеру на футбольном поле, а не после длительной паузы, связанной с допингом.

Спустя год Срна, выполнив собственные моральные обязательства, все-таки объявил о завершении карьеры игрока, и вернулся в «Шахтер», став одним из ассистентов португальского наставника Луиша Каштру.

Ситуация с Пятовым в какой-то степени могла бы развиваться по сценарию, ранее «обкатанному» Срной, если бы не один весьма любопытный нюанс. По имеющейся информации, опытный голкипер действительно имел возможность остаться в футболе, так как к его услугам предметный интерес проявлял один из клубов-новичков сезона-2023/24 в УПЛ. Однако здесь Пятову выбирать было куда тяжелее, чем в свое время Срне, потому как в «Шахтере» Андрею сказали что-то вроде «уходя – уходи». Иными словами, дончане не были готовы принять Пятова к себе обратно через год или два, когда голкипер наконец-то б наигрался и твердо решил завязать с выступлениями на поле.

Собственно говоря, представленная выше информация и дает все ответы на вопросы, почему Пятов вдруг так кардинально поменял позицию, решив все-таки остаться в донецком клубе, а не продолжать реализовывать свои игроцкие амбиции.

Да, формально в случае с Пятовым «Шахтер» сделал выводы на прежних ошибках со Срной. Андрею, в отличие от Дарио, даже проведут прощальный матч, а в соперниках будет очень даже пристойный «Тоттенхэм». Срне нечто подобное только пообещали, но по прошествии четырех лет так и не организовали – уже, мягко говоря, не до этого…

Другое дело: кто мешал «Шахтеру» договориться обо всем с Пятовым заранее и не выносить все «нестыковки» в прессу? Почему нельзя было решить вопрос с легендой цивилизованно? Даже если не удавалось найти компромисс, то интервью со стороны руководства с констатацией – мол, вратарь играть закончил, как минимум за нашу команду – выглядели исключительно, как попытка давления, но никак не уважение взглядов самого Пятова.

В конце концов, каждый (что человек, что клуб) ищет, где лучше, и в этом нет ничего странного. Странно только то, что после шестнадцати лет фактически безупречного сотрудничества между «Шахтером» и Пятовым вдруг вскрылись проблемы в коммуникациях и взаимопонимании. Это и породило череду нестыковок в заявлениях для СМИ, а вместе с тем вновь показало, что «горняки» пока еще не научились красиво расставаться с теми, кто отдал им истинную частичку себя, попутно став клубной легендой. Хочется верить, что когда дойдет до ухода на футбольную пенсию Степаненко, мы станем свидетелями исключительно согласованной и организованной «без сучка и задоринки» прощальной кампании…