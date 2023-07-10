Де Хеа в Манчестер Юнайтед: герой нашего времени

Последний из «столпов» манчестерской команды сэра Алекса Фергюсона – Давид Де Хеа – покидает «Олд Трафорд». Легендарного шотландца уже давно нет в «МЮ», а его протеже все еще феерил в воротах «красных дьяволов». Однако всему, и в первую очередь хорошему, приходит конец. В новом сезоне Де Хеа не будет в составе «Манчестер Юнайтед». Клуб и футболист так и не нашли общих точек соприкосновения относительно нового контракта.

Теперь уже можно официально говорить о том, что вместе с уходом Давида уходит из «МЮ» и эра Фергюсона. Дальше должна начаться новая эра – тен Хага и его команды. Насколько она будет счастливой, красивой, да и эпохальной – сейчас мы можем лишь догадываться. Но вот то, что Де Хеа заслуживал больших почестей, нежели получал и получил – на мой взгляд, очевидно.

Нынешней зимой и даже весной то и дело раздавались голоса из «вестибюля» манчестерского клуба о том, что «МЮ» делает все от него зависящее, дабы продлить срок действия договора с Де Хеа. Действительно, клуб предложил испанцу новый контракт, но на ухудшенных условиях (с урезанием зарплаты более чем в два раза; оклад Давида – 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю). Вратарь был готов идти навстречу клубу в вопросе урезания зарплаты, но не так радикально. «МЮ» же посчитал, что Де Хеа уже не соответствует уровню «самого высокооплачиваемого голкипера мира», и тоже уперся рогом.

В итоге вроде бы как заинтересованные стороны так и не смогли (или не захотели – лишнее вычеркнуть) достигнуть компромисса. Клуб не предложил новый контракт, срок старого соглашения уже истек, и по факту получилось так, что Де Хеа тихо, я бы сказал слишком тихо, покинул «Олд Трафорд».

***

Я более чем уверен, что испанец заслуживал явно не такого прощания. Как по мне, он заслуживал на то, чтобы остаться. Но в данном случае я хорошо понимаю все резоны клуба. 375 тысяч в неделю для голкипера – действительно слишком много. Де Хеа по факту таковым сейчас вряд ли является. Да и тен Хаг строит новую команду, в которую очень хочет пригласить своего хорошего знакомого по «Аяксу» голкипера Онана. Так что все закономерно.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но правильно было бы, на мой взгляд, устроить Де Хеа если и не на работу запасного кипера «МЮ», то, как минимум, пышные проводы. Он их заслужил. Как никто из команды «позднего» Фергюсона.

И дело не только, точнее, не столько в том, что испанец продержался в первой команде «МЮ» длиннющие двенадцать сезонов. На мой взгляд, практически все те задачи, которые клуб из Манчестера планировал выполнить с подписанием 21-летнего Де Хеа, фактически были выполнены.

Сэр Алекс после ухода ван дер Сара старался подписать нового голкипера на очень длинную перспективу. Тренер очень не хотел снова наступать на те же грабли, на которые ему пришлось наступить после того, как его команду покинул Шмейхель.

На пути от Шмейхеля до ван дер Сара Фергюсон наделал кучу ошибок. Он попытался поставить на знаменитого Бартеза – и прогадал. Не говоря уже о голкиперах калибра поменьше – Боснич, ван дер Гоув, Ховард, Кэррол. В этом списке найдется место и для настоящего недоумения – Таиби.

И вот чтобы снова не искать методом втыка, сэр Алекс и «выписал» из «Атлетико» за 25 миллионов молодого, но чертовски талантливого Давида Де Хеа.

Если вынести за скобки непростую акклиматизацию испанского кипера на Туманном Альбионе (которая включит в себя и «воровство» Давидом пончиков в супермаркете Манчестера – куда же без этой эпической истории), то в дальнейшем «МЮ» ни на секунду, ни на фунт не пожалел об этом трансфере.

Мне кажется, что «Юнайтед» нисколько не пожалели и о том, что в 2015-м не отпустил испанского вратаря в «Мадрид». Потому что испанский вратарь был очень нужен в Манчестере. Он очень качественно делал свою работу, очень долго соответствуя статусу самого высокооплачиваемого голкипера мира. А когда он перестал этому статусу соответствовать в силу разных причин, практически все его оппоненты и критики в первую очередь твердили лишь о том, что беда Де Хеа – его неумение играть ногами, играть под прессингом. Хотя настоящая беда Де Хеа явно была в другом.

***

После отхода от дел в «МЮ» Фергюсона, «красные дьяволы» лишь пару сезонов продолжали считаться и дальше гегемонами всех турниров, в которых принимали участие. Но изначально неверно выбранный тренерский вектор (Мойес), неправильная кадровая политика, тряски и пертурбации в клубном руководстве превратили гранда АПЛ и Лиги чемпионов в гранда Лиги Европы.

Да что там Лиги Европы! В последние годы даже во втором по статусу европейском кубковом турнире манкунианцы не впечатляют. Как не впечатляют и на внутренней арене.

Скажите на милость, разве в этом резком, оглушительном и фатальном падении некогда непобедимой команды в пропасть межвременья, есть конкретная вина Де Хеа?

Да, за двенадцать лет в «МЮ» Давид не может похвастаться командными достижениями: чемпион Англии (лишь раз, и то в прошлой жизни, когда команду возглавлял Фергюсон), победитель Кубка Англии, Кубка лиги и Лиги Европы. Но что касается индивидуальных достижений, то их было, как минимум, не меньше.

Де Хеа дважды выигрывал «Золотую перчатку» – приз лучшего голкипера за сезон в АПЛ. Кстати, второй раз он ее выиграл в прошлом сезоне. Это камень в огород тех, кто кричит, что время Де Хеа в «МЮ» уже ушло.

А еще испанец нынешней весной получил еще одну «перчатку» - приз голкиперу «МЮ», проведшему за команду наибольшее количество «сухих» матчей в истории. Де Хеа – четырежды лучший футболист «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона.

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

В общем, он нисколько не портил манчестерской «каши». Скорее наоборот: с ним она получалась еще более вкусной. А то, что феноменальные матчи порой чередовал с провальными, так у кого их не было, этих провалов? Что, у ван дер Сара не было, или у Шмейхеля?!

Так что не спешите с чистым сердцем тихо радоваться тому, что фактически незамеченной и неоцененной по достоинству уходит эпоха фергюсоновского «Юнайтед», последним столпом которой оставался Де Хеа. Почему-то мне кажется, что все те, кто считает Давида героем вчерашнего дня, еще не раз и не два пожалеют, что ворота «дьяволов» защищает кто-то другой.