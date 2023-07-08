Cупертриллер от Цуренко, успех в пляжном футболе, женский товарняк в Порту

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 7 июля.

1A. Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места

Квалификация чемпионата мира 2024 по пляжному футболу проходит в Баку

1B. Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024

Украинская команда поспорит за путевку на чемпионат мира со сборной Молдовы

2. Женская сборная Украины проиграла спарринг команде Португалии

Украинская команда под руководством Луиса Кортеса готовится к Лиге наций

3. Вингера Шахтера предложили Нанту. Трансфер может сорваться из-за жадности

Тете готов продолжить карьеру в команде, которая была среди аутсайдеров Лиги 1

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Из Испании – в Португалии. Лебеденко нашел себе новый клуб

Украинский защитник подписал контракт на два года с португальской «Визелой»

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Лучкевич – игрок Колоса

Также клуб подписал голкипера Валентина Гороха

5. ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»

Уругваец полагает, что украинскому легионеру нужно время на адаптацию

6A. Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023

Элина разобралась с американкой за 1 час и 35 минут

6B. Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер

Леся сыграла эпичный тай-брейк финальной партии против Аны Богдан

7A. Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона

Испанская теннисистка не смогла доиграть матч против украинки

7B. Калинина в драматичном матче проиграла Андрееску на Уимблдоне

Ангелина вела 5:2 в решающей партии, но уступила на тай-брейке

8. Украина разгромила Грузию в стартовом матче Евробаскета U-20

Соревнования в Дивизионе B стартовали в македонском Скопье

9. Ортис vc Станионис: разборки молодежи в дивизионе Спенса и Кроуфорда

Большой бой, победитель которого будет претендовать на топов дивизиона

10A. Челси: а теперь – перестройка перестройки!

Об очередном трансферном шторме в стане лондонских «аристократов»

10B. Джеймс Траффорд: детективная история вокруг героя Англии U-21 на Евро-2023

Трансфер 20-летнего воспитанника Ман Сити может стать одним из самых резонансных в АПЛ

10C. Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу

О самом интересном новобранце элитарного украинского дивизиона