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  4. ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
Англия
07 июля 2023, 11:26 |
7407
2

ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»

Уругваец полагает, что украинскому легионеру нужно время на адаптацию

07 июля 2023, 11:26 |
7407
2
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Густаво Пойет

Экс-футболист «Челси», а ныне главный тренер сборной Греции Густаво Пойет высказался на тему адаптации украинского вингера Михаила Мудрика к английской Премьер-лиге, признав ошибочность своих прежних заявлений.

«В прошлом сезоне я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать. Когда «Челси» подписал Михаила Мудрика, я решил, что это выдающееся достижение. Я подумал: «Вау, какой невероятный игрок!» Потом я вспомнил, что случилось со мной и со многими другими иностранными футболистами, когда они впервые перебрались в Англию – все люди разные, и всем нам нужно разное количество времени, чтобы адаптироваться к другому футболу».

«Мы думаем, что достаточно хороши, и говорим: «Завтра я буду играть и буду лучшим на поле», но футбол другой, и жизнь другая — мы все адаптируемся в свое время. Я думаю, что новые игроки и легионеры — включая меня, когда я играл, — должны быть осторожны, потому что я знаю, что может случиться с каждым из них», - отметил Пойет.

Ранее Пойет заявлял, что Мудрик будет делать в «Челси» то, что удавалось Эдену Азару.

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Густаво Пойет Челси Английская Премьер-лига Михаил Мудрик
Источник Metro
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Комментарии 2
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Петро Довганич
Файно сказано. Це,також виправдання в свій адрес,що не зміг зрозуміти молоде дарування,знайти місце,якщо хочете, дати свободу іт.д. А взагалі,треба вчити інгліш і працювати, працювати. Якщо хочеш з наскоку підкорити Премє-лігу,- тільки насмішиш Бога.
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+2
anacreon
Всі помилилися. Ніхто не знав, що Мудрик може видавати свої паси і забіги на короткоий проміжок часу і то тільки, якщо перед ним пусте поле і купа вільного місця, де можна просто втекти від двох суперників. А коли треба пробиватися через ешелони оборони, стоячи на місці, то Мудрик не знає що робити.
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0
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