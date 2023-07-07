ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»

Экс-футболист «Челси», а ныне главный тренер сборной Греции Густаво Пойет высказался на тему адаптации украинского вингера Михаила Мудрика к английской Премьер-лиге, признав ошибочность своих прежних заявлений.

«В прошлом сезоне я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать. Когда «Челси» подписал Михаила Мудрика, я решил, что это выдающееся достижение. Я подумал: «Вау, какой невероятный игрок!» Потом я вспомнил, что случилось со мной и со многими другими иностранными футболистами, когда они впервые перебрались в Англию – все люди разные, и всем нам нужно разное количество времени, чтобы адаптироваться к другому футболу».

«Мы думаем, что достаточно хороши, и говорим: «Завтра я буду играть и буду лучшим на поле», но футбол другой, и жизнь другая — мы все адаптируемся в свое время. Я думаю, что новые игроки и легионеры — включая меня, когда я играл, — должны быть осторожны, потому что я знаю, что может случиться с каждым из них», - отметил Пойет.

Ранее Пойет заявлял, что Мудрик будет делать в «Челси» то, что удавалось Эдену Азару.