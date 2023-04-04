Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»
Англия
04 апреля 2023, 22:35 |
2839
4

Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»

Уругваец полагает, что фанатам «синих» нужно проявить терпение

04 апреля 2023, 22:35 |
2839
4
Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»
Getty Images/Global Images Ukraine. Густаво Пойет

Экс-футболист «Челси» Густаво Пойет, который в настоящий момент является главным тренером сборной Греции, выразил мнение о том, что украинскому легионеру «синих» Михаилу Мудрику под силу стать в команде фигурой, равнозначной бывшему лидеру лондонцев Эдену Азару.

«Он из тех игроков, которые способны делать разницу. Работа, которую Мудрик будет выполнять в будущем, — это то, что делал в «Челси» Эден Азар — он игрок такого типа, и у него есть потенциал. В 99% случаев в январе вы не подписываете таких дорогих игроков. Это было для меня самым большим сюрпризом. Если мы проанализируем игроков, которых купил «Челси», то план определенно есть. Это игроки, подписанные на будущее. Новое послание для болельщиков — нужно терпение», - сказал Пойет.

Напомним, в январе «Челси» заплатил за Мудрика «Шахтеру» 70 миллионов евро, прописав в соглашении еще 30 миллионов в виде дополнительных выплат.

По теме:
Возвращение Канте, Мудрик – в запасе. Составы на матч Челси – Ливерпуль
Спустя три месяца. Эриксен возобновил в МЮ тренировки
Романо: Челси начал переговоры с Нагельсманном
Густаво Пойет Михаил Мудрик Челси Эден Азар Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Evening Standard
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. УЕФА поздравил экс-игрока сборной Украины с днем рождения
Футбол | 04 апреля 2023, 21:40 0
ВИДЕО. УЕФА поздравил экс-игрока сборной Украины с днем рождения
ВИДЕО. УЕФА поздравил экс-игрока сборной Украины с днем рождения

Официальный Twitter-аккаунт Лиги Европы опубликовал видео с лучшими голами Жуниора Мораеса

«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
Бокс | 04 апреля 2023, 09:30 4
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой

Скорее всего, соперником будет Дюбуа

Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
Бокс | 04.04.2023, 12:15
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
Клуб Второй лиги подписал новичка. Он постил фото из Крыма с геолокацией рф
Футбол | 04.04.2023, 20:22
Клуб Второй лиги подписал новичка. Он постил фото из Крыма с геолокацией рф
Клуб Второй лиги подписал новичка. Он постил фото из Крыма с геолокацией рф
Источник: Биличу интересна работа со сборной Украины, деньги не проблема
Футбол | 04.04.2023, 11:25
Источник: Биличу интересна работа со сборной Украины, деньги не проблема
Источник: Биличу интересна работа со сборной Украины, деньги не проблема
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zzg77
Ерунда! Азар техничный, но не скоростной игрок, и удар у него поставлен лучше. Мудрик больше бегунок, его стихия - быстрый отрыв.
Ответить
+2
Andre Chil
Мабуть трохи сплутав, що Азар в Реалі😁
Ответить
+1
Виктор Войцеховский
Самое смешное, что я читал. Это все равно что Шевченко и Бентнера сравнивать
Ответить
+1
Перец
Терпіли
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
03.04.2023, 17:40 36
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
03.04.2023, 11:22 21
Футбол
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
02.04.2023, 19:45 4
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Считаю, что в профи не проиграл ни одного боя»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Считаю, что в профи не проиграл ни одного боя»
02.04.2023, 18:35 17
Бокс
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
04.04.2023, 05:03 9
Футбол
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
03.04.2023, 17:26 11
Футбол
Мировой рекорд. Самым сильным человеком Европы стал украинский стронгмен
Мировой рекорд. Самым сильным человеком Европы стал украинский стронгмен
02.04.2023, 21:23
Другие виды
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
03.04.2023, 17:20 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности