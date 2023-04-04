Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»

Экс-футболист «Челси» Густаво Пойет, который в настоящий момент является главным тренером сборной Греции, выразил мнение о том, что украинскому легионеру «синих» Михаилу Мудрику под силу стать в команде фигурой, равнозначной бывшему лидеру лондонцев Эдену Азару.

«Он из тех игроков, которые способны делать разницу. Работа, которую Мудрик будет выполнять в будущем, — это то, что делал в «Челси» Эден Азар — он игрок такого типа, и у него есть потенциал. В 99% случаев в январе вы не подписываете таких дорогих игроков. Это было для меня самым большим сюрпризом. Если мы проанализируем игроков, которых купил «Челси», то план определенно есть. Это игроки, подписанные на будущее. Новое послание для болельщиков — нужно терпение», - сказал Пойет.

Напомним, в январе «Челси» заплатил за Мудрика «Шахтеру» 70 миллионов евро, прописав в соглашении еще 30 миллионов в виде дополнительных выплат.