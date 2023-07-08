Женская сборная Украины проиграла спарринг команде Португалии

Национальная женская сборная Украины по футболу в выездном товарищеском поединке в Порту уступила команде Португалии (0:2).

По результатам жеребьевки дебютного розыгрыша Лиги наций женская сборная Украины попала в квартет В3, где ее соперниками будут Польша, Сербия и Греция. Сине-желтые продолжают подготовку к официальным матчам и на этот раз отправились в Португалию на товарищескую игру с местной командой.

Встреча с участником чемпионата мира 2023, который 20 июля стартует в Австралии и Новой Зеландии, проходила при поддержке Португальской футбольной федерации. На поединке, проходившем в Порту на Estádio do Bessa Século XXI, домашней арене клуба «Боавишта», присутствовало более 20 тысяч зрителей. Это рекордная аудитория для домашних матчей сборной Португалии. Кроме того, на игре применялась система VAR, ставшая первым подобным опытом для обеих команд.

Начало матча прошло при обоюдных атаках португалок и украинок, однако очень быстро хозяйки взяли игру под свой контроль. Сначала Алвеш нанес удар в плоскость, впоследствии Джессика Силва после неудачных действий Бондарчук не попала в пустые ворота. Впрочем, на 19-й минуте Джессика уже не простила – после ошибки Апанащенко в собственной штрафной она протолкнула мяч мимо кипера.

Сине-желтые смогли ответить неточным ударом Янчук из подбора. Португалки активно пробивали по воротам, своими попытками запомнились Хасинту, Джессика Силва, Нортон, Маршау, Диана Силва. Перед самым перерывом хозяйки забили второй раз. Джессика Силва оформила дубль, разобравшись с защитниками украинской сборной в штрафной.

После перерыва португалки продолжали контролировать мяч, регулярно обостряя ситуацию у ворот сборной Украины. Свое мастерство демонстрировали Диана Силва и Джессика Силва, однако их ударам либо не хватало точности, либо на месте была Бондарчук.

Украинки ответили неточным ударом Глущенко вскоре после выхода на замену. Соперницы же пробивали в створ, однако Бондарчук команду выручала. На 83-й минуте с убийственной позиции не попала в цель Татьяна Пинту, а в компенсированное время первого удара сине-желтых в створ нанесла Кочнева. В итоге счет не изменился – 2:0 в пользу сборной Португалии.

Футбол. Женщины. Товарищеский матч

7 июля. Порту. Estadio do Bessa Seculo XXI

Португалия – Украина – 2:0 (2:0)

Голы: Джессика Силва, 19, 45+2.

Португалия: Мораиш, Алвеш (Амаду, 72), Маршау, Хасинту, Нортон (Капета, 77), Боргеш, Джессика Силва (Энкарнасау, 77), Долореш Силва (к) (Т. Пинту, 55), К. Кошта, Диана Силва (Мендеш, 79), Сейша (Гомеш, 55). Тренер: Франсишку Нету.

Украина: Бондарчук, Корсун, Апанащенко (к), Шматко, Подольская, Петрик (Семкив, 71), Панцулая (Китаева, 81), Калинина (Кочнева, 81), Овдийчук (Малахова, 71), Козлова (Кунина, 62), Янчук (Глущенко, 71). Тренер: Луис Кортес.

Предупреждения: Петрик, 60, Глущенко, 80.

Видеозапись матча