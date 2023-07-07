ФОТО. Женская сборная Украины готовится в Порту к спаррингу с Португалией

Сегодня, 7 июля, в Порту на Estádio do Bessa Século XXI, домашней арене клуба «Боавишта», пройдет контрольный поединок между национальными женскими сборными Португалии и Украины.

Время начала матча изменено на 22:45 по киевскому времени вместо ранее анонсированного 22:00. Прямая трансляция пройдет на YouTube-канале УАФ.

Встреча с участником чемпионата мира 2023, который уже 20 июля стартует в Австралии и Новой Зеландии, состоится при поддержке Португальской футбольной федерации. Ожидается, что на поединке присутствует более 20 тысяч зрителей – рекордная аудитория для домашних матчей женской сборной Португалии.

Сбор украинской команды, в состав которой вошли 23 футболистки, начался 3 июля в Порту. Для сине-желтых он является этапом подготовки к официальным поединкам дебютной Лиги наций. По результатам жеребьевки женская сборная Украины попала в квартет В3, где ее соперниками Польша, Сербия и Греция.

В прошлый раз женская сборная Украины собиралась в апреле, завершив НТЗ спаррингом в Таллинне с командой Эстонии (1:0).

Впервые главный тренер Луис Кортес вызвал в ряды национальной сборной двух молодых игроков – Марину Дудник и Даяну Семкив.

Состав женской сборной Украины

Вратари: Марина Дудник («Колос» Ковалевка), Дарья Бондарчук, Екатерина Самсон (обе – «Ворскла» Полтава).

Защитники: Екатерина Корсун, Ирина Подольская (обе – «Ворскла» Полтава), Любовь Шматко, Яна Деркач, Дарья Апанащенко (все – «Фомгет», Турция).

Полузащитники: Татьяна Китаева, Натия Панцулая (обе – «Колос» Ковалевка), Анна Петрик, Ирина Котяш (обе – «Ворскла» Полтава), Даяна Семков, Ирина Кочнева (обе – «Кривбасс» Кривой Рог), Кристина Перевозник («Бешикташ», Турция), Николь Козлова («Кеге», Дания), Яна Малахова («Прадехон», Испания).

Нападающие: Яна Калинина, Роксолана Кравчук (обе – «Ворскла» Полтава), Полина Янчук («Кривбасс» Кривой Рог), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Надежда Кунина («Аустрия», Австрия), Инна Глущенко (« Реймс», Франция).

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Маріна Дуднік («Колос» Ковалівка), Дарина Бондарчук, Катерина Самсон (обидві – «Ворскла» Полтава).

Захисники: Катерина Корсун, Ірина Подольська (обидві – «Ворскла» Полтава), Любов Шматко, Яна Деркач, Дар’я Апанащенко (усі – «Фомгет», Туреччина).

Півзахисники: Тетяна Китаєва, Натія Панцулая (обидві – «Колос» Ковалівка), Анна Петрик, Ірина Котяш (обидві – «Ворскла» Полтава), Даяна Семків, Ірина Кочнєва (обидві – «Кривбас» Кривий Ріг), Христина Перевізник («Бешикташ», Туреччина), Ніколь Козлова («Кеге», Данія), Яна Малахова («Прадехон», Іспанія).

Нападники: Яна Калініна, Роксолана Кравчук (обидві – «Ворскла» Полтава), Поліна Янчук («Кривбас» Кривий Ріг), Ольга Овдійчук («Фомгет», Туреччина), Надія Куніна («Аустрія», Австрія), Інна Глущенко («Реймс», Франція).