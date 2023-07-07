ОФИЦИАЛЬНО. Из Испании – в Португалии. Лебеденко нашел себе новый клуб

Украинский защитник Орест Лебеденко переехал из Испании в Португалию.

24-летний футболист будет выступать за португальский клуб «Визела». Контракт подписан на два сезона, до июня 2025 года.

Уже завтра, 8 июля, Орест приступит к работе под руководством тренера Пабло Вильяра, с которым он познакомился во львовских «Карпатах» в 2018 году.

Орест Лебеденко: «Когда я услышал об интересе от «Визелы», я даже не колебался, это даже не было проблемой».

Немногим ранее Лебеденко официально покинул испанский клуб «Депортиво» из Ла-Коруньи.

Орест Лебеденко является воспитанником львовских «Карпат». С 2019 по 2022 год играл за испанский «Луго», плюс был в аренде в донецком «Олимпике».

Лебеденко переехал в «Депортиво», команду третьего дивизиона Испании, в январе 2023 года, весной провел за клуб 17 матчей и забил 1 гол.