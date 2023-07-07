ОФИЦИАЛЬНО. Из Испании – в Португалии. Лебеденко нашел себе новый клуб
Украинский защитник подписал контракт на два года с португальской «Визелой»
Украинский защитник Орест Лебеденко переехал из Испании в Португалию.
24-летний футболист будет выступать за португальский клуб «Визела». Контракт подписан на два сезона, до июня 2025 года.
Уже завтра, 8 июля, Орест приступит к работе под руководством тренера Пабло Вильяра, с которым он познакомился во львовских «Карпатах» в 2018 году.
Орест Лебеденко: «Когда я услышал об интересе от «Визелы», я даже не колебался, это даже не было проблемой».
Немногим ранее Лебеденко официально покинул испанский клуб «Депортиво» из Ла-Коруньи.
Орест Лебеденко является воспитанником львовских «Карпат». С 2019 по 2022 год играл за испанский «Луго», плюс был в аренде в донецком «Олимпике».
Лебеденко переехал в «Депортиво», команду третьего дивизиона Испании, в январе 2023 года, весной провел за клуб 17 матчей и забил 1 гол.
🆕 Há reforço para a defesa! 𝐎𝐫𝐞𝐬𝐭 𝐋𝐞𝐛𝐞𝐝𝐞𝐧𝐤𝐨 chega do RC Deportivo la Coruña para a esquerda.— fcvizela (@FCVizelaOficial) July 7, 2023
🎙"Quando recebi o convite do FC Vizela, nem hesitei"
Bem-vindo Orest!#FCVizela #HonrarARainha #OrestLebedenko pic.twitter.com/MIiVKzV93v
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Багато динамівців і шахтарів, які не зірки у своїх клубах, могли б отак грати по середняках Португалії, сегундах. Але понапідписують контракти і за гроші ніхто не купить. А Лебеденко он з Іспанії зміг собі прилаштуватися в Португалію. Так само як Мілованов минулого року.