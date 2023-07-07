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Португалия
07 июля 2023, 23:40 | Обновлено 07 июля 2023, 23:51
553
1

ОФИЦИАЛЬНО. Из Испании – в Португалии. Лебеденко нашел себе новый клуб

Украинский защитник подписал контракт на два года с португальской «Визелой»

07 июля 2023, 23:40 | Обновлено 07 июля 2023, 23:51
553
1
ОФИЦИАЛЬНО. Из Испании – в Португалии. Лебеденко нашел себе новый клуб
ФК Визела. Орест Лебеденко

Украинский защитник Орест Лебеденко переехал из Испании в Португалию.

24-летний футболист будет выступать за португальский клуб «Визела». Контракт подписан на два сезона, до июня 2025 года.

Уже завтра, 8 июля, Орест приступит к работе под руководством тренера Пабло Вильяра, с которым он познакомился во львовских «Карпатах» в 2018 году.

Орест Лебеденко: «Когда я услышал об интересе от «Визелы», я даже не колебался, это даже не было проблемой».

Немногим ранее Лебеденко официально покинул испанский клуб «Депортиво» из Ла-Коруньи.

Орест Лебеденко является воспитанником львовских «Карпат». С 2019 по 2022 год играл за испанский «Луго», плюс был в аренде в донецком «Олимпике».

Лебеденко переехал в «Депортиво», команду третьего дивизиона Испании, в январе 2023 года, весной провел за клуб 17 матчей и забил 1 гол.

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трансферы Депортиво Ла-Корунья Орест Лебеденко Визела Пабло Вильяр
Источник ФК Визела
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anacreon
Команда зайняла 11-е місце у португальській вишці. Суттєвє підвищення для Лебеденка.
Багато динамівців і шахтарів, які не зірки у своїх клубах, могли б отак грати по середняках Португалії, сегундах.  Але понапідписують контракти і за гроші ніхто не купить. А Лебеденко он з Іспанії зміг собі прилаштуватися в Португалію. Так само як Мілованов минулого року.
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