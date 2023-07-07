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Испания
07 июля 2023, 21:59 | Обновлено 07 июля 2023, 22:10
159
2

ОФИЦИАЛЬНО. Орест Лебеденко покинул Депортиво из Ла-Коруньи

Контракт украинского защитника был расторгнут по обоюдному согласию сторон

07 июля 2023, 21:59 | Обновлено 07 июля 2023, 22:10
159
2
ОФИЦИАЛЬНО. Орест Лебеденко покинул Депортиво из Ла-Коруньи
ФК Депортиво. Орест Лебеденко

Украинский защитник Орест Лебеденко официально покинул испанский клуб «Депортиво» из Ла-Коруньи. Контракт украинца был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В сообщении на официальном сайте клуба сказано:

«24-летний Орест Лебеденко больше не является игроком Депортиво после расторжения контракта, связывавшего обе стороны до июня 2025 года. Лебеденко свободен в выборе своего следующего профессионального направления, в связи с чем «Депортиво» желает ему удачи на личном уровне, а также благодарит его за работу с января 2023 года в Ла-Корунье».

Орест Лебеденко является воспитанником львовских «Карпат». С 2019 по 2022 год играл за испанский «Луго», плюс был в аренде в донецком «Олимпике.» Лебеденко переехал в «Депортиво» в январе 2023 года, провел за клуб 17 матчей и забил 1 гол.

Знаменитый ранее испанский «Депортиво» сейчас выступает лишь в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании.

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Орест Лебеденко Депортиво Ла-Корунья трансферы расторжение контракта
Источник ФК Депортиво
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Maks23
Днепр 1 ?
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0
Gargantua
очередной львовянин не покорил Испанию.
Швед, Гуцуляк, Кравец, Лебеденко...
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