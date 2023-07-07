ОФИЦИАЛЬНО. Орест Лебеденко покинул Депортиво из Ла-Коруньи
Контракт украинского защитника был расторгнут по обоюдному согласию сторон
Украинский защитник Орест Лебеденко официально покинул испанский клуб «Депортиво» из Ла-Коруньи. Контракт украинца был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
В сообщении на официальном сайте клуба сказано:
«24-летний Орест Лебеденко больше не является игроком Депортиво после расторжения контракта, связывавшего обе стороны до июня 2025 года. Лебеденко свободен в выборе своего следующего профессионального направления, в связи с чем «Депортиво» желает ему удачи на личном уровне, а также благодарит его за работу с января 2023 года в Ла-Корунье».
Орест Лебеденко является воспитанником львовских «Карпат». С 2019 по 2022 год играл за испанский «Луго», плюс был в аренде в донецком «Олимпике.» Лебеденко переехал в «Депортиво» в январе 2023 года, провел за клуб 17 матчей и забил 1 гол.
Знаменитый ранее испанский «Депортиво» сейчас выступает лишь в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании.
#OSNOSOS | Orest Lebedenko non continuará no #Dépor https://t.co/x8NAp8MBM1 pic.twitter.com/7ClUDtPzNk— RC Deportivo (@RCDeportivo) July 7, 2023
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