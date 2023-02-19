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Испания
19 февраля 2023, 18:26 | Обновлено 19 февраля 2023, 18:32
858
0

ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво

Орест Лебеденко отличился в ворота «Талаверы»

19 февраля 2023, 18:26 | Обновлено 19 февраля 2023, 18:32
858
0
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
Getty Images/Global Images Ukraine. Орест Лебеденко

В воскресенье, 19 февраля, состоялся матч 24-го тура третьего испанского дивизиона между «Талаверой» и «Депортиво». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Ла-Коруньи.

Единственный гол в матче забил украинский защитник Орест Лебеденко. Этот гол стал для него первым за новую команду, в которую он перешел в зимнее трансферное окно.

Интересно, что в составе «Депортиво» все 90 минут отыграл экс-игрок львовских «Карпат» Лукас Перес.

Сейчас «Депортиво» занимает второе место в таблице чемпионата, отставая от лидера всего на одно очко. Первое место дает право на прямую квалифицироваться в Сегунду.

ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво

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Источник Sport.ua
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