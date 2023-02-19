ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
Орест Лебеденко отличился в ворота «Талаверы»
В воскресенье, 19 февраля, состоялся матч 24-го тура третьего испанского дивизиона между «Талаверой» и «Депортиво». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Ла-Коруньи.
Единственный гол в матче забил украинский защитник Орест Лебеденко. Этот гол стал для него первым за новую команду, в которую он перешел в зимнее трансферное окно.
Интересно, что в составе «Депортиво» все 90 минут отыграл экс-игрок львовских «Карпат» Лукас Перес.
Сейчас «Депортиво» занимает второе место в таблице чемпионата, отставая от лидера всего на одно очко. Первое место дает право на прямую квалифицироваться в Сегунду.
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
Este gol de Lebedenko está poniendo al @RCDeportivo a 1 punto del líder del G1 de 1RFEF pic.twitter.com/JzXyiFwK3j— GRADA Bpro (@GradaBpro) February 19, 2023
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