В воскресенье, 19 февраля, состоялся матч 24-го тура третьего испанского дивизиона между «Талаверой» и «Депортиво». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Ла-Коруньи.

Единственный гол в матче забил украинский защитник Орест Лебеденко. Этот гол стал для него первым за новую команду, в которую он перешел в зимнее трансферное окно.

Интересно, что в составе «Депортиво» все 90 минут отыграл экс-игрок львовских «Карпат» Лукас Перес.

Сейчас «Депортиво» занимает второе место в таблице чемпионата, отставая от лидера всего на одно очко. Первое место дает право на прямую квалифицироваться в Сегунду.

ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво