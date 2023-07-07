Челси: а теперь – перестройка перестройки!

Похоже, нынешнему «Челси» нет особой разницы – наступать или отступать: все равно бежать. После грандиозной зимней «контрольной закупки» имени Поттера началась не менее грандиозная «летняя распродажа» имени Почеттино.

И в первом случае, и во втором присутствует элемент хаотичности. Вроде бы «пенсионеры» пытаются вложиться в рамки «производственной необходимости» и здравого смысла, но по факту получается не очень. Точнее, пока что никак не получается.

Зимой «Челси» закупился на сотни миллионов евро. Точнее – на 363 миллиона! А всего за недолгий период пребывания собственником лондонского клуба американца Тодда Боули, «синие» потратили более чем 700 миллионов евро(!)

Однако стоит заметить, что пока что нужного выхлопа от многомилионных трансферов нет. Зимняя трансферная кампания-2023 стала для «Челси» форменным провалом. С точки зрения затраченных средств и полученного результата.

«Пенсионеры» финишировали на двенадцатом месте в АПЛ, тогда как изначально должны были бороться за зону Лиги чемпионов. Грэм Поттер, пришедший на смену уволенного Тухеля, не смог справиться ни с давлением руководства, ни с давлением раздевалки. Он попросту запутался во вверенном ему хозяйстве. Новых футболистов было настолько много, что порой им не хватало одной раздевалки. И некоторые (Михаил Мудрик) были вынуждены переодеваться в коридоре.

Не изменил картину и пришедший на смену уволенному Поттеру Фрэнк Лэмпард. Точнее, легенда клуба и вовсе превратил ситуацию из трагичной в трагикомичную. Под руководством молодого тренера «синие» проиграли все, что можно было. И опустились в турнирной таблице настолько низко, что на определенном этапе был весьма актуальным вопрос сохранения элитной прописки.

И вот все эти пертурбации – на протяжении единственного сезона!

Горемыка Лэмпард прогнозировано покинул «Стемфорд Бридж» по окончании прошлого чемпионата. А вслед за ним продефилировали многие футболисты, доселе считавшиеся неоспоримыми игроками основного состава.

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То, что состав «синих» нуждается в капитальном ремонте, в чистке – несомненно. Состав этот попросту перегружен, и нужно время и терпение, чтобы отделить зерна от плевел. Но времени у нового наставника «аристократов» Почеттино, естественно, нет. Поэтому и процесс исхода футболистов из команды приобрел черты стихийного бедствия.

Лондонский клуб избавляется не только от не заигравший игроков, от футболистов, играющих за команду на правах аренды, но и от действительно важных командных «механизмов».

Вслед за Закарией и Феликсом, которые так и не смогли заявить о себе на «Стемфорд Бридж» (оба играли за команду на правах аренды), столичный клуб покинули Канте, Менди и Кулибали.

Все трое – отнюдь не главные кандидаты на выход. Но с первым и третьим не удалось достигнуть соглашения о новом контракте, а Эдуара продали при первом же серьезном предложении.

На трансферах Менди и Кулибали «Челси» заработал порядка 41 миллиона евро (Канте ушел бесплатно, свободным агентом). Вроде бы неплохо заработали. Но если учесть, что голкипера брали за 26 миллионов евро, а защитника – и вовсе за целых сорок миллионов, то ни о какой прибыли не может идти и речи.

Дальше – больше. Один из лучших игроков «Челси» минувшего сезона Хавертц ушел в «Арсенал». За семьдесят миллионов евро. Если учесть, что примерно за столько же немецкий форвард и был приобретен «синими», то в данном случае можно говорить хоть о какой-то «математике». Но с точки зрения здравого смысла нужно ли было отпускать лучшего игрока команды, да еще к непосредственному конкуренту?

По подобным лекалам состоялся и переход Ковачича в «МанСити». Казалось, что после потери Канте еще один стержневой игрок середины поля Ковачич должен стать неприкасаемым. Но не стал. На этом трансфере «Челси» заработал почти тридцать миллионов евро.

ФК Манчестер Юнайтед. Мэйсон Маунт

Однако главным ударом под дых для болельщиков «пенсионеров» стала продажа воспитанника клуба Маунта. Как и в двух предыдущих случаях, данный трансфер – из разряда усиления конкурентов: Мейсон перешел в «МЮ». Цена сделки – порядка 60 миллионов.

Если суммировать летние продажи «Челси», то клуб уже успел заработать свыше 220 млн евро. Сумма просто немыслимая для нынешнего клубного руководства, привыкшего перманентно тратить. Да, порой продажи были откровенно в ущерб (яркий пример Кулибали), но что поделаешь: нужно очень оперативно и команду расчищать, и зарплатную ведомость.

Однако на этом горячая пора для лондонского клуба не заканчивается. Многолетний лидер и капитан команды Аспиликуэта перешел в «Атлетико». Потеря весомая, но учитывая возраст испанца (33 года) и форму Джеймса, трансфер можно считать оправданным.

По пути Аспиликуэты могут последовать еще сразу несколько футболистов. Зиеш, Пулишич, Одой, Лофтус-Чик, Обамеянг, Фофана – «Челси» не сбавляет обороты, махая «шашкой» направо и налево. Что же, как сказал когда-то один из классиков кадровых чисток, «лес рубят – щепки летят».

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Это я к тому, что маховик кадровых «репрессий» в «Челси» обязательно может затронуть и действительно нужных команде исполнителей. Как, например, Ковачича. Это неизбежный процесс перестройки.

Но в этой связи нашему полпреду в Лондоне – Михаилу Мудрику – ничего не угрожает: украинец должен непременно остаться в команде и стать, наряду с Энцо Фернандесом, неотъемлемой частью нового проекта. Хотя, как показывает практика, никогда не говори никогда.

Тем не менее, наряду с грандиозной распродажей, «Челси» не отказался и от входящих трансферов. И это, впрочем, тоже логично, ведь с уходом даже не очень нужных игроков оголяются тылы, да и новый тренер имеет право на свои «пять копеек».

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Пока что главным приобретением «аристократов» является уже бывший форвард «Лейпцига» Нкунку. Его взяли за 60 миллионов евро. По нынешним меркам – почти смешные деньги. Особенно если учесть послужной список француза: в 88 матчах за «Лейпциг» Кристофер оформил аж 87 результативных действий.

Понятно, что Нкунку взяли на замену Хавертцу.

А вот Джексона из «Вильярреала» взяли, скорее всего, на замену Лукаку. Принадлежащий «пенсионерам» бельгийский форвард, выступающий за «Интер», не хочет возвращаться на «Стемфорд Бридж». И вот в лице молодого Джексона «синие» увидели новую «девятку». Цена перехода – 37 млн евро.

Но на этом, конечно же, перестроечная сага «Челси» нынешнего лета не закончится. После отхода Менди клубу нужно выходить на трансферный рынок в поисках голкипера. С учетом потери Канте и Ковачича, обязательно нужно усиливать центр поля. Наверняка будут покупаться и защитники – с учетом потери Аспиликуэты.

Так что на этом месте точку ставить определенно рано. Всего лишь запятая. Перестройка перестройки «Челси» в самом разгаре.

Извините за банальность, но – запасайтесь попкорном. Будет весело.