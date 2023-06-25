Молодежка пробилась в плей-офф, успех волейболистов, четыре золота на ЕИ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 24 июня.

1A. Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023

Украинская молодежка существенно повысила свои шансы на выход в плей-офф

1B. Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21

27 июня команда Ротаня будет сражаться за первое место в квартете с испанцами

2. Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги

Теперь в решающем поединке украинцы встретятся со сборной Турции

3A. Руслан РОТАНЬ: «Мы заслужили удачу своей игрой, мастерством и характером»

Главный тренер молодежной сборной Украины – о победе над Румынией

3B. Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»

Тренер оценил сложный матч Евро-2023

4A. Евро U-21. Испания благодаря голу на 1-й минуте обыграла Хорватию

Красная фурия гарантировала себе участие в плей-офф

4B. Евро U-21. Цитаишвили забил, Грузия сделала камбэк в матче с Бельгией

Матчи второго тура молодежного Евро в группе A

5A. Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика

Форвард «Днепра-1» может продолжить карьеру в «Лацио»

5B. Селтик заинтересован в трансфере хавбека Шахтера

Тете может остаться на Туманном Альбионе, сменив Англию на Шотландию

6. Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете

Украинская сборная имеет 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали

7A. Бех-Романчук завоевала золото на Европейских играх

Украинка лучшая в тройном прыжке

7B. Украина выиграла первое золото в легкой атлетике на Европейских играх

Наталья Кроль стала лучшей в беге на 800 м

7C. Прыжки в воду. Байло и Болюх завоевали золото Европейских игр

Седьмое золото Украины в Кракове

7D. Людмила Лузан – двукратная чемпионка Европейских игр

Украинка завоевала третью медаль на европейском форуме

8A. Европейские игры. Кохан завоевал серебро в метании молота

Вторая медаль для Украины в легкой атлетике

8B. Артистическое плавание. Украинки завоевали серебро на Европейских играх

Успеха добились сестры Алексеевы

8C. У Украины – серебро Европейских игр 2023 в артистическом плавании

Украинская команда взошла на пьедестал в акробатической программе

9. Костюк с Крейчиковой пробились в финал турнира в Бирмингеме

Марта и Барбора переиграли дуэт Магда Линетт / Бернарда Пера

10A. Карьерный взлет Кащука: из Азербайджана в основу чемпиона Украины?

Горняки возвращают вингера, который своей игрой наделал шуму за «Сабах»

10B. Почеттино в Челси – правильное решение. От этого выиграют все

Рассуждаем о назначении аргентинского специалиста в лондонский клуб