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25 июня 2023, 08:55 | Обновлено 25 июня 2023, 12:00
2316
0

Молодежка пробилась в плей-офф, успех волейболистов, четыре золота на ЕИ

Главные новости за 24 июня на Sport.ua

25 июня 2023, 08:55 | Обновлено 25 июня 2023, 12:00
2316
0
Молодежка пробилась в плей-офф, успех волейболистов, четыре золота на ЕИ
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 24 июня.

1A. Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
Украинская молодежка существенно повысила свои шансы на выход в плей-офф

1B. Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
27 июня команда Ротаня будет сражаться за первое место в квартете с испанцами

2. Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
Теперь в решающем поединке украинцы встретятся со сборной Турции

3A. Руслан РОТАНЬ: «Мы заслужили удачу своей игрой, мастерством и характером»
Главный тренер молодежной сборной Украины – о победе над Румынией

3B. Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
Тренер оценил сложный матч Евро-2023

4A. Евро U-21. Испания благодаря голу на 1-й минуте обыграла Хорватию
Красная фурия гарантировала себе участие в плей-офф

4B. Евро U-21. Цитаишвили забил, Грузия сделала камбэк в матче с Бельгией
Матчи второго тура молодежного Евро в группе A

5A. Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика
Форвард «Днепра-1» может продолжить карьеру в «Лацио»

5B. Селтик заинтересован в трансфере хавбека Шахтера
Тете может остаться на Туманном Альбионе, сменив Англию на Шотландию

6. Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете
Украинская сборная имеет 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали

7A. Бех-Романчук завоевала золото на Европейских играх
Украинка лучшая в тройном прыжке

7B. Украина выиграла первое золото в легкой атлетике на Европейских играх
Наталья Кроль стала лучшей в беге на 800 м

7C. Прыжки в воду. Байло и Болюх завоевали золото Европейских игр
Седьмое золото Украины в Кракове

7D. Людмила Лузан – двукратная чемпионка Европейских игр
Украинка завоевала третью медаль на европейском форуме

8A. Европейские игры. Кохан завоевал серебро в метании молота
Вторая медаль для Украины в легкой атлетике

8B. Артистическое плавание. Украинки завоевали серебро на Европейских играх
Успеха добились сестры Алексеевы

8C. У Украины – серебро Европейских игр 2023 в артистическом плавании
Украинская команда взошла на пьедестал в акробатической программе

9. Костюк с Крейчиковой пробились в финал турнира в Бирмингеме
Марта и Барбора переиграли дуэт Магда Линетт / Бернарда Пера

10A. Карьерный взлет Кащука: из Азербайджана в основу чемпиона Украины?
Горняки возвращают вингера, который своей игрой наделал шуму за «Сабах»

10B. Почеттино в Челси – правильное решение. От этого выиграют все
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Источник Sport.ua
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