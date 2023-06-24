Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика

На форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика появился еще один претендент в Серии А. По информации итальянского журналиста Альфредо Педуллы, речь идет о римском «Лацио».

Первые контакты между вице-чемпионами Италии и представителями Довбика уже состоялись. Сумма трансфера может составить 10 – 12 миллионов евро плюс бонусы.

Кроме «Лацио», Довбиком интересуется еще ряд клубов Серии А, включая «Торино». Также на прошлой неделе сообщалось об интересе со стороны «Порту».

Напомним, в начале июня Довбик продлил контракт с «Днепром-1» до 2025 года.