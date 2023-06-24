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Украина. Премьер лига
24 июня 2023, 14:37 |
5252
3

Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика

Форвард «Днепра-1» может продолжить карьеру в «Лацио»

24 июня 2023, 14:37 |
5252
3
Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика
ФК Днепр-1. Артем Довбик

На форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика появился еще один претендент в Серии А. По информации итальянского журналиста Альфредо Педуллы, речь идет о римском «Лацио».

Первые контакты между вице-чемпионами Италии и представителями Довбика уже состоялись. Сумма трансфера может составить 10 – 12 миллионов евро плюс бонусы.

Кроме «Лацио», Довбиком интересуется еще ряд клубов Серии А, включая «Торино». Также на прошлой неделе сообщалось об интересе со стороны «Порту».

Напомним, в начале июня Довбик продлил контракт с «Днепром-1» до 2025 года.

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Днепр-1 Лацио Артем Довбик трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Сайт Альфредо Педуллы
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Комментарии 3
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antt
Ну дійсно хай кудись його і візьмуть. В Лаціо, Порту можливо вище його рівня гри. Але якщо буде виходити на заміну і щось там забє у ворота суперника то буде якийсь плюс. От нашого МудРика взяли - майже постійно в запасі,  голів не забиває за 70 млн. з бонусами. Якщо буде це ж майже з Довбиком так що зробиш. З наших лише Зінченко постійно грає в клубі. Тільки що тоді буде робити  Дніпро в єврокубках і чемпіонаті. А довбик зможе повернутися  якщо щось не вийде,  у нього вже є такий досвід. Хоча якщо він не заграв десь в Данії  то питання чи він би тепер заграв там  не те що Італія чи Португалія ще й топ клуби. 
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