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Украина. Премьер лига
18 июня 2023, 20:33 |
262
0

Агент Довбика подтвердил интерес со стороны Порту

Форвард «Днепра-1» может продолжить карьеру в Португалии

18 июня 2023, 20:33 |
262
0
Агент Довбика подтвердил интерес со стороны Порту
СК Днепр-1. Артем Довбик

Агент Артема Довбика Алексей Люндовский подтвердил информацию об интересе к форварду «Днепра-1» со стороны «Порту»:

«Эта информация соответствует действительности», – сказал Люндовский.

Напомним, в начале июня Довбик продлил контракт с «Днепром-1» до лета 2025 года. Украинский клуб хочет получить за своего игрока 20 миллионов евро.

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Артем Довбик Алексей Люндовский Днепр-1 Порту трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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