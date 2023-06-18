Агент Довбика подтвердил интерес со стороны Порту

Агент Артема Довбика Алексей Люндовский подтвердил информацию об интересе к форварду «Днепра-1» со стороны «Порту»:

«Эта информация соответствует действительности», – сказал Люндовский.

Напомним, в начале июня Довбик продлил контракт с «Днепром-1» до лета 2025 года. Украинский клуб хочет получить за своего игрока 20 миллионов евро.