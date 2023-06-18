Украина. Премьер лига18 июня 2023, 20:33 |
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Агент Довбика подтвердил интерес со стороны Порту
Форвард «Днепра-1» может продолжить карьеру в Португалии
18 июня 2023, 20:33 |
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Агент Артема Довбика Алексей Люндовский подтвердил информацию об интересе к форварду «Днепра-1» со стороны «Порту»:
«Эта информация соответствует действительности», – сказал Люндовский.
Напомним, в начале июня Довбик продлил контракт с «Днепром-1» до лета 2025 года. Украинский клуб хочет получить за своего игрока 20 миллионов евро.
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