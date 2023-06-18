Лига чемпионов ждет: Довбика хочет купить Порту

Нападающий «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в португальской Примейре.

По данным источника, подписать 25-летнего украинца хочет «Порту», который видит в нем замену Мехди Тареми. С последним «драконы» готовы попрощаться уже этим летом.

«Днепр-1» хочет выручить с продажи лучшего бомбардира 20 миллионов евро. В то же время «Порту» вряд ли захочет расставаться с такой суммой денег, поскольку авторитетный портал Transfermarkt оценивает Довбика лишь в 11 миллионов евро.

В минувшем сезоне Довбик забил 24 мяча в 30 поединках, став с этим показателем лучшим бомбардиром чемпионата УПЛ второй год подряд. Контракт форварда с «Днепром-1» действителен до 30 июня 2025 года.

«Порту» по итогам прошлого сезона стал вице-чемпионом Португалии, отстав от лиссабонской «Бенфики» на два очка. Впрочем, второе место не помешало «драконам» получить прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.