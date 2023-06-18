Лига чемпионов ждет: Довбика хочет купить Порту
«Днепр-1» хочет выручить с продажи лучшего бомбардира 20 миллионов евро
Нападающий «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в португальской Примейре.
По данным источника, подписать 25-летнего украинца хочет «Порту», который видит в нем замену Мехди Тареми. С последним «драконы» готовы попрощаться уже этим летом.
«Днепр-1» хочет выручить с продажи лучшего бомбардира 20 миллионов евро. В то же время «Порту» вряд ли захочет расставаться с такой суммой денег, поскольку авторитетный портал Transfermarkt оценивает Довбика лишь в 11 миллионов евро.
В минувшем сезоне Довбик забил 24 мяча в 30 поединках, став с этим показателем лучшим бомбардиром чемпионата УПЛ второй год подряд. Контракт форварда с «Днепром-1» действителен до 30 июня 2025 года.
«Порту» по итогам прошлого сезона стал вице-чемпионом Португалии, отстав от лиссабонской «Бенфики» на два очка. Впрочем, второе место не помешало «драконам» получить прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.
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Что делать Андрею?
Ті хто написав за "лєвиє пєнальті" ще якусь х..єту,ви хоча б в курсі що відбувалось на самому ділі,чи ви по принципу,почув-спиз..двв далі,чмоні базарні,а стоп не так,експерди хє..рові.
Удачі Артем,щоб все вийшло тобі і всі від твоєї гри отримували задоволення!!!
Как-то так .