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Португалия
18 июня 2023, 14:29 | Обновлено 18 июня 2023, 14:34
2619
17

Лига чемпионов ждет: Довбика хочет купить Порту

«Днепр-1» хочет выручить с продажи лучшего бомбардира 20 миллионов евро

18 июня 2023, 14:29 | Обновлено 18 июня 2023, 14:34
2619
17
Лига чемпионов ждет: Довбика хочет купить Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в португальской Примейре.

По данным источника, подписать 25-летнего украинца хочет «Порту», который видит в нем замену Мехди Тареми. С последним «драконы» готовы попрощаться уже этим летом.

«Днепр-1» хочет выручить с продажи лучшего бомбардира 20 миллионов евро. В то же время «Порту» вряд ли захочет расставаться с такой суммой денег, поскольку авторитетный портал Transfermarkt оценивает Довбика лишь в 11 миллионов евро.

В минувшем сезоне Довбик забил 24 мяча в 30 поединках, став с этим показателем лучшим бомбардиром чемпионата УПЛ второй год подряд. Контракт форварда с «Днепром-1» действителен до 30 июня 2025 года.

«Порту» по итогам прошлого сезона стал вице-чемпионом Португалии, отстав от лиссабонской «Бенфики» на два очка. Впрочем, второе место не помешало «драконам» получить прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Артем Довбик Днепр-1 Порту трансферы трансферы УПЛ Мехди Тареми
Источник Record.pt
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Комментарии 17
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Владислав Антонов
Ой, та Порту як завжди візьме якогось латиноса, прокачає його і продасть за 50+ млн. А манера гри Довбика йому не підійде. Артему краще перейти в Бундеслігу, там люблять таких потужних таранних форвардів, як він.
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+5
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CheMP
уау! а было бы неплохо,как по мне
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+4
Mac_Gyver
В нас немає гравців що технічно могли би потягнути португальську лігу. 
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+2
Петя Рудик
Щоб не було так як з Яремчуком...
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+2
Lex Aries
20 мільйонів? Навряд чи за нього хтось стільки дасть
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+2
antt
Тут і приклад Яремчука і мудрика може бути в нагоді. Нажаль. Щоб не було так щоб потім сказали що по воротам не може вдарити. Чи один два голи за сезон. Тим більше у нього вже є досвід закордоном.
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0
witcher_rr
Читаю коменти і дивуюсь,що за паскудний народ в нас росте.Замість того,щоб побажати,щоб цей трансфер відбувся,пишите різну дичину.
Ті хто написав за "лєвиє пєнальті" ще якусь х..єту,ви хоча б в курсі що відбувалось на самому ділі,чи ви по принципу,почув-спиз..двв далі,чмоні базарні,а стоп не так,експерди хє..рові.
Удачі Артем,щоб все вийшло тобі і всі від твоєї гри отримували задоволення!!!
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0
Віталій Ткачук
Вже одні Яремчука купили... При всій повазі до Довбика, але це не форвард рівня Порту.
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0
Remark
Да какое на хутор Порто? Вы в своем уме? 
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0
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AK.228
Там немає кому бити пеналі!?
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-2
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Kak tak
В Португалии столько пенальти липовых не ставят и кумовей Красникова нет там 
Как-то так .
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-4
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