Лучшим бомбардиром-пенальтистом УПЛ-2022/23 стал Артем Довбик
Форвард днепрян реализовал 8 пенальти из 9
В сезоне-2022/23 три и более пенальти пробили 11 игроков. Но только 5 из них удалось добиться стопроцентной реализации. По 3 точных удара с «точки» совершили Андрей Близниченко («Верес»), Владимир Бражко («Заря»), Рифет Капич («Кривбасс») и Максим Ковалев («Ингулец»), 4 – Павел Ориховский («Колос»).
Наибольшее же количество мячей с 11-метровой отметки забили Артем Довбик («Днепр-1») – 8 из 9 и Таулянт Сефери («Ворскла») – 6 из 7. Только 2 пенальти из 4-х реализовал динамовец Виктор Цыганков. Что, впрочем, не помешало ему с 24 голами за карьеру выйти на второе место в списке лучших бомбардиров-пенальтистов чемпионатов Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов Украины
|
|
Игрок
|
Клубы*
|
Голы
|
Удары
|
%
|
1.
|
Васил ГИГИАДЗЕ
|
Таврия, Кривбасс, Нефтяник
|
27
|
30
|
90,0
|
2.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
24
|
28
|
85,7
|
3.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер, Динамо
|
24
|
29
|
82,8
|
4.
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
ЦСКА/Арсенал, Металлург Д,
|
23
|
25
|
92,0
|
|
|
Ильичевец, Ворскла
|
|
|
|
5.
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер, Кремень, Металлург Д
|
20
|
24
|
83,3
|
6.
|
Сергей МИЗИН
|
Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр,
|
18
|
20
|
90,0
|
|
|
Металлист, Карпаты
|
|
|
|
7.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр, Таврия
|
17
|
19
|
89,5
|
8.
|
Марко ДЕВИЧ
|
Металлист, Шахтер
|
17
|
20
|
85,0
|
9.
|
Сергей БЕЖЕНАР
|
Днепр, Динамо, ЦСКА
|
17
|
21
|
81,0
|
10.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал, Днепр, Колос
|
16
|
19
|
84,2
|
11.
|
Александр КОСЫРИН
|
Арсенал, Черноморец,
|
16
|
22
|
72,7
|
|
|
Металлург Д, Говерла
|
|
|
* в которых пробивал пенальти.
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