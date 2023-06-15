Лучшим бомбардиром-пенальтистом УПЛ-2022/23 стал Артем Довбик

В сезоне-2022/23 три и более пенальти пробили 11 игроков. Но только 5 из них удалось добиться стопроцентной реализации. По 3 точных удара с «точки» совершили Андрей Близниченко («Верес»), Владимир Бражко («Заря»), Рифет Капич («Кривбасс») и Максим Ковалев («Ингулец»), 4 – Павел Ориховский («Колос»).

Наибольшее же количество мячей с 11-метровой отметки забили Артем Довбик («Днепр-1») – 8 из 9 и Таулянт Сефери («Ворскла») – 6 из 7. Только 2 пенальти из 4-х реализовал динамовец Виктор Цыганков. Что, впрочем, не помешало ему с 24 голами за карьеру выйти на второе место в списке лучших бомбардиров-пенальтистов чемпионатов Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов Украины

Игрок Клубы* Голы Удары % 1. Васил ГИГИАДЗЕ Таврия, Кривбасс, Нефтяник 27 30 90,0 2. Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 24 28 85,7 3. Сергей РЕБРОВ Шахтер, Динамо 24 29 82,8 4. Сергей ЗАКАРЛЮКА ЦСКА/Арсенал, Металлург Д, 23 25 92,0 Ильичевец, Ворскла 5. Олег МАТВЕЕВ Шахтер, Кремень, Металлург Д 20 24 83,3 6. Сергей МИЗИН Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр, 18 20 90,0 Металлист, Карпаты 7. Сергей НАЗАРЕНКО Днепр, Таврия 17 19 89,5 8. Марко ДЕВИЧ Металлист, Шахтер 17 20 85,0 9. Сергей БЕЖЕНАР Днепр, Динамо, ЦСКА 17 21 81,0 10. Евгений СЕЛЕЗНЕВ Арсенал, Днепр, Колос 16 19 84,2 11. Александр КОСЫРИН Арсенал, Черноморец, 16 22 72,7 Металлург Д, Говерла

* в которых пробивал пенальти.