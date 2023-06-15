Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучшим бомбардиром-пенальтистом УПЛ-2022/23 стал Артем Довбик
Украина. Премьер лига
15 июня 2023, 12:06 | Обновлено 15 июня 2023, 12:15
254
1

Лучшим бомбардиром-пенальтистом УПЛ-2022/23 стал Артем Довбик

Форвард днепрян реализовал 8 пенальти из 9

15 июня 2023, 12:06 | Обновлено 15 июня 2023, 12:15
254
1
Лучшим бомбардиром-пенальтистом УПЛ-2022/23 стал Артем Довбик
УПЛ. Артем Довбик

В сезоне-2022/23 три и более пенальти пробили 11 игроков. Но только 5 из них удалось добиться стопроцентной реализации. По 3 точных удара с «точки» совершили Андрей Близниченко («Верес»), Владимир Бражко («Заря»), Рифет Капич («Кривбасс») и Максим Ковалев («Ингулец»), 4 – Павел Ориховский («Колос»).

Наибольшее же количество мячей с 11-метровой отметки забили Артем Довбик («Днепр-1») – 8 из 9 и Таулянт Сефери («Ворскла») – 6 из 7. Только 2 пенальти из 4-х реализовал динамовец Виктор Цыганков. Что, впрочем, не помешало ему с 24 голами за карьеру выйти на второе место в списке лучших бомбардиров-пенальтистов чемпионатов Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов Украины

Игрок

Клубы*

Голы

Удары

%

1.

Васил ГИГИАДЗЕ

Таврия, Кривбасс, Нефтяник

27

30

90,0

2.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

24

28

85,7

3.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер, Динамо

24

29

82,8

4.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

ЦСКА/Арсенал, Металлург Д,

23

25

92,0

Ильичевец, Ворскла

5.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер, Кремень, Металлург Д

20

24

83,3

6.

Сергей МИЗИН

Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр,

18

20

90,0

Металлист, Карпаты

7.

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр, Таврия

17

19

89,5

8.

Марко ДЕВИЧ

Металлист, Шахтер

17

20

85,0

9.

Сергей БЕЖЕНАР

Днепр, Динамо, ЦСКА

17

21

81,0

10.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал, Днепр, Колос

16

19

84,2

11.

Александр КОСЫРИН

Арсенал, Черноморец,

16

22

72,7

Металлург Д, Говерла

* в которых пробивал пенальти.

По теме:
Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2022/23 стал Богдан Сарнавский
Десять главных открытий сезона УПЛ
Определились все участники следующего сезона УПЛ
итоги сезона УПЛ Артем Довбик цифры и факты Днепр-1
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яркий старт для Мудрика. Челси начнет сезон АПЛ против Ливерпуля
Футбол | 15 июня 2023, 12:49 0
Яркий старт для Мудрика. Челси начнет сезон АПЛ против Ливерпуля
Яркий старт для Мудрика. Челси начнет сезон АПЛ против Ливерпуля

Команды украинцев узнали расписание сезона АПЛ

Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
Футбол | 14 июня 2023, 16:57 48
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец

Клуб из Петрово провалил первый тайм и вылетел в Первую лигу

Жена Вирта – жене Поворознюка: «Я тебя, к***а, и твоего блогера так в**у»
Футбол | 14.06.2023, 22:36
Жена Вирта – жене Поворознюка: «Я тебя, к***а, и твоего блогера так в**у»
Жена Вирта – жене Поворознюка: «Я тебя, к***а, и твоего блогера так в**у»
10 самых богатых владельцев футбольных клубов мира
Футбол | 14.06.2023, 15:50
10 самых богатых владельцев футбольных клубов мира
10 самых богатых владельцев футбольных клубов мира
ВИДЕО. Все варианты выхода на Евро-2024 для сборной Украины
Футбол | 15.06.2023, 09:28
ВИДЕО. Все варианты выхода на Евро-2024 для сборной Украины
ВИДЕО. Все варианты выхода на Евро-2024 для сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
Випадково побачив який пенальті поставили в матчі Олександрія-Дніпро-1.
Видатний бомбардир Довбик звісно реалізував. 
Це глибока деградація не лише суддів, але і гравців.
Повна відсутність самоповаги та професіоналізму. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Саудовский промоутер: «Фьюри, вот наше предложение. Прими или откажись»
Саудовский промоутер: «Фьюри, вот наше предложение. Прими или откажись»
14.06.2023, 14:39 1
Бокс
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24
13.06.2023, 13:10 1
Футбол
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
14.06.2023, 20:25 31
Футбол
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
14.06.2023, 07:10 18
Футбол
Определились все участники следующего сезона УПЛ
Определились все участники следующего сезона УПЛ
14.06.2023, 17:24 4
Футбол
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Я бы вынес эту Цыганскую королеву Фьюри»
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Я бы вынес эту Цыганскую королеву Фьюри»
14.06.2023, 15:15
Бокс
Александр ЗИНЧЕНКО: «Пожму ли я руку россиянину? Без шансов. Никогда»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Пожму ли я руку россиянину? Без шансов. Никогда»
14.06.2023, 19:48 2
Футбол
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
14.06.2023, 09:05 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности