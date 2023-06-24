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24.06.2023 19:00 – FT 1 : 1
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24 июня 2023, 21:02 |
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1

Евро U-21. Цитаишвили забил, Грузия сделала камбэк в матче с Бельгией

Матчи второго тура молодежного Евро в группе A

24 июня 2023, 21:02 |
5050
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Евро U-21. Цитаишвили забил, Грузия сделала камбэк в матче с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine

На молодежном чемпионате Европы состоялись матчи второго тура в группе A. Грузия, которая в стартовом матче обыграла Португалию, сегодня сыграла с Бельгией 2:2.

Отметим, что первый гол в составе Грузии забил хавбек «Динамо» Георгий Цитаишвили, а ассист ему сделал защитник «Шахтера» Георгий Гочолеишвили.

В другой встрече Португалия и Нидерланды сыграли вничью.

Чемпионат Европы U-21. Группа A

Португалия - Нидерланды 1:1
Голы: Алмейда, 20 - Бробби, 78

Грузия - Бельгия 2:2
Голы: Цитаишвили, 52, Гулиашвили, 87 - Кайпер, 15, Рамазани, 38

1. Грузия - 4
2. Бельгия - 2
3. Нидерланды - 2
4. Португалия - 1

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Источник Sport.ua
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