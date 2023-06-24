Евро U-21. Цитаишвили забил, Грузия сделала камбэк в матче с Бельгией

На молодежном чемпионате Европы состоялись матчи второго тура в группе A. Грузия, которая в стартовом матче обыграла Португалию, сегодня сыграла с Бельгией 2:2.

Отметим, что первый гол в составе Грузии забил хавбек «Динамо» Георгий Цитаишвили, а ассист ему сделал защитник «Шахтера» Георгий Гочолеишвили.

В другой встрече Португалия и Нидерланды сыграли вничью.

Чемпионат Европы U-21. Группа A

Португалия - Нидерланды 1:1

Голы: Алмейда, 20 - Бробби, 78

Грузия - Бельгия 2:2

Голы: Цитаишвили, 52, Гулиашвили, 87 - Кайпер, 15, Рамазани, 38

1. Грузия - 4

2. Бельгия - 2

3. Нидерланды - 2

4. Португалия - 1