24.06.2023 19:00 – FT 1 : 1
Молодежные турниры30 июня 2023, 01:40 | Обновлено 30 июня 2023, 02:06
54
0
Португалия – Нидерланды, Грузия – Бельгия. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матчей Евро-2023 U-21 в Бухаресте
30 июня 2023, 01:40 | Обновлено 30 июня 2023, 02:06
54
0
В Румынии и Грузии продолжается чемпионат Европы U-21 по футболу.
Смотрите видеообзор матчей Евро-2023 U-21 в Бухаресте.
Португалия – Нидерланды, Грузия – Бельгия. Видео голов и обзор
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Нидерланды U21).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Алмейда (Португалия U21).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 29 июня 2023, 21:35 4
Лишь второй раз в карьере Геращенко взяла планку на двухметровой высоте
Футбол | 29 июня 2023, 12:30 1
Томаш Кендзера может переехать на Апеннинский полуостров
Футбол | 29.06.2023, 21:10
Футбол | 29.06.2023, 12:16
Футбол | 29.06.2023, 21:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.06.2023, 09:00 2
28.06.2023, 21:10 13
28.06.2023, 19:17 12
28.06.2023, 00:15 1
29.06.2023, 09:40 8
28.06.2023, 20:59 9
28.06.2023, 23:40 8
28.06.2023, 23:55 3