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Евро
Португалия U21
24.06.2023 19:00 – FT 1 : 1
Нидерланды U21
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30 июня 2023, 01:40 | Обновлено 30 июня 2023, 02:06
54
0

Португалия – Нидерланды, Грузия – Бельгия. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матчей Евро-2023 U-21 в Бухаресте

30 июня 2023, 01:40 | Обновлено 30 июня 2023, 02:06
54
0
Португалия – Нидерланды, Грузия – Бельгия. Видео голов и обзор

В Румынии и Грузии продолжается чемпионат Европы U-21 по футболу.

Смотрите видеообзор матчей Евро-2023 U-21 в Бухаресте.

Португалия – Нидерланды, Грузия – Бельгия. Видео голов и обзор

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Нидерланды U21).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Алмейда (Португалия U21).
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Источник Sport.ua
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