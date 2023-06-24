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Евро
Румыния U21
24.06.2023 19:00 – FT 0 : 1
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24 июня 2023, 22:12 | Обновлено 24 июня 2023, 23:54
2390
0

Руслан РОТАНЬ: «Мы заслужили удачу своей игрой, мастерством и характером»

Главный тренер молодежной сборной Украины – о победе над Румынией

24 июня 2023, 22:12 | Обновлено 24 июня 2023, 23:54
2390
0
Руслан РОТАНЬ: «Мы заслужили удачу своей игрой, мастерством и характером»
УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань ответил на вопросы журналистов после поединка с Румынией (1:0) на Евро-2023 (U-21).

- Мы провели очень хороший матч. Большие комплименты для наших игроков! Я ребятам сказал, что не сомневаюсь в том, что у нас есть команда, характер. Мы можем больше, над этим нужно работать. Где-то в первые 10 минут поединка мы немного волновались, а потом игра практически была под нашим контролем. У нас было много моментов, чтобы раньше выйти вперед.

- Как вы после матча поддержали Ваната, который вышел на замену и заработал удаление?
- Мы добыли эту победу всей командой, в том числе и с помощью Влада. Но я сказал ему, что он сам себя наказал. Он должен контролировать эмоции, быть профессионалом, не обращать внимания на провокации. Это молодость, мы играем турнир U-21. Для Ваната это будет очень хороший урок. Важно, что в те минуты, которые оставались, наши игроки выгрызали результат и для него. Он сам себя наказал, ребятам большой респект. Я думаю, в будущем он подобного не допустит.

- Во втором тайме было много моментов, когда мы закрывали румын в их штрафной. Они очень сильно насыщали центр, мы должны были их растягивать. Что в такие моменты самое сложное для команды?
- В такие моменты, когда есть преимущество, а мяч не идет в ворота, самое главное - реакция на потерю мяча, ошибки, когда мы сразу возвращаем мяч. Сегодня это было, ребята это поняли окончательно, отдали последние силы. Удачу нужно заслуживать, и они ее заслужили своей игрой, мастерством и характером.

- Не боитесь ли вы, что вам не засчитают победу над Хорватией, поскольку на поле вышли два футболиста, которые не должны были играть?
- Я уже отвечал на этот вопрос вчера на пресс-конференции. У нас есть документы, которые мы отправили в УЕФА. Нам дали четкие рекомендации: мы должны разбираться с клубами, которые должны позволить этим футболистам играть в этом поединке. Поэтому проблем не было, вопрос исчерпан.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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