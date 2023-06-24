Румыния U-21 – Украина U-21 – 0:1. Видео автогола и обзор матча

В субботу, 24 июня, в Бухаресте на стадионе «Стяуа» состоялся матч второго тура молодежного чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором в рамках группы B играли Румыния и Украина.

Чемпионат Европы U-21. Группа В.

Румыния U-21 – Украина U-21 – 0:1

Дикан (89, автогол).

Ванат (90+1)

Румыния U-21: Тырновану, Пантя, Раковицан, Дикан, Тицу, Ликсандру (Поп, 82), Скречу (Чимпану, 82), Иштван, Мунтяну (Албу, 57), Петрила (Попеску, 57), Маркович (Бирлиджа, 68).

Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко (Желизко, 85), Крыськив (Брагару, 68), Бондаренко (Очеретько, 85), Судаков, Кащук (Вьюнник, 77), Сикан (Ванат, 68).