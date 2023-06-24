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Евро
Румыния U21
24.06.2023 19:00 – FT 0 : 1
УКРАИНА U21
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24 июня 2023, 22:03 | Обновлено 25 июня 2023, 00:49
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Румыния U-21 – Украина U-21 – 0:1. Видео автогола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Евро-2023 U-21 в Бухаресте

24 июня 2023, 22:03 | Обновлено 25 июня 2023, 00:49
3453
0
Румыния U-21 – Украина U-21 – 0:1. Видео автогола и обзор матча
УАФ

В субботу, 24 июня, в Бухаресте на стадионе «Стяуа» состоялся матч второго тура молодежного чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором в рамках группы B играли Румыния и Украина.

Чемпионат Европы U-21. Группа В.

Румыния U-21 – Украина U-21 – 0:1

Дикан (89, автогол).

Ванат (90+1)

Румыния U-21: Тырновану, Пантя, Раковицан, Дикан, Тицу, Ликсандру (Поп, 82), Скречу (Чимпану, 82), Иштван, Мунтяну (Албу, 57), Петрила (Попеску, 57), Маркович (Бирлиджа, 68).

Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко (Желизко, 85), Крыськив (Брагару, 68), Бондаренко (Очеретько, 85), Судаков, Кащук (Вьюнник, 77), Сикан (Ванат, 68).

События матча

90’ +2
Владислав Ванат (УКРАИНА U21) получает красную карточку.
89’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Виктор Дикан (Румыния U21).
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Источник Суспильне спорт
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