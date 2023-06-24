Румыния U21

В субботу, 24 июня, в Бухаресте на стадионе «Стяуа» состоится матч второго тура молодежного чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором в рамках группы B сыграют Румыния и Украина. Стартовый свисток датского рефери Мортена Крога из прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Румыния U-21



Как и у любой команды-хозяйки крупного международного турнира, у молодежной сборной Румынии есть неоспоримое преимущество в виде поддержки фанатов на трибунах. В стартовом матче против мощной сборной Испании этого фактора хватило ровно на один тайм, тогда как после перерыва фавориты нашей группы окончательно демонтировали оборону соперников (3:0). Такой результат не оставляет трех цветным иного выбора, кроме как цепляться за три очка в игре против сборной Украины и надеяться на успех в заключительном туре группового этапа.

Для достижения успеха у команды Эмила Сандоя есть ресурс, однако он также небезграничный. Ключевая проблема нашего будущего соперника состоит в том, что местной футбольной системе в этом молодежном цикле не удалось отправить достаточное количество перспективных игроков в более продвинутые футбольные страны, поэтому конкурировать с «сине-желтыми» или же хорватами этому коллективу достаточно сложно.

Остается лишь один выход – поставить такой же уверенный блок, как и в первом тайме против Испании, и ждать своего шанса в контратаках. Как показала игра стартового тура, у сборной Украины могут возникать проблемы с переходом между фазами, поэтому опытные защитники румынской команды вполне могут навязать серьезное сопротивление. А там и атакующая линия может включиться при необходимости. Тот же принадлежащий итальянской «Фиорентине» Луис Мунтяну или Даниэль Берлиджа промолчали в игре против Испании, но им там банально не дали свободного пространства перед воротами. А как было у нас против Хорватии, вы и сами видели.

Украина U-21



Абсолютное отсутствие понимания, в каком именно состоянии молодежная сборная Украины подходила к крупному международному форуму, откровенно угнетало до момента старта самого турнира. Контрольные игры против Кувейта (2:0) и Ирландии (2:2) так и не удалось увидеть в прямом эфире, поэтому то, что команда Руслана Ротаня показала в стартовом матче против ровесников из Хорватии было небольшой, но приятной неожиданностью. Впрочем, исключительно из положительных моментов в той игре присутствовало не так уж много факторов. А если точнее, то всего два: результат (победа со счетом 2:0) и выдающиеся выступления Алексея Кащука и Александра Таловерова в атаке и защите соответственно.

К самой же модели игры «сине-желтых» возникло немало вопросов. Центра поля у нас как будто и не было вовсе, тогда как соперники пару раз откровенно простили, а иногда и Анатолию Трубину приходилось спасть собственные ворота. Модель игры, к которой стремится Руслан Ротань, уже достаточно очевидна – этакая «Испания», с которой нам еще предстоит сыграть в заключительном туре группового этапа. И, конечно же, хотелось бы, чтобы результат той игры уже в меньшей степени имел влияние на нашу судьбу в плане участия в будущем плей-офф. К сожалению, для этого есть мало предпосылок.

Главная задача сборной Украины в предстоящей игре, как и в первом туре, одержать победу, удельный вес которой под конец вечера может стать еще больше, если соперники по квартету между собой сыграют вничью. Но нашей команде нет смысла оглядываться по сторонам, так как прежде всего стоит подумать над ротацией в проблемных зонах, так как Крыськив и Брагару отыграли далеко не самым лучшим образом, но если Судаков уже показал, что готов играть, то в контексте наиболее дорогостоящего игрока турнира, Михаила Мудрика, все еще есть много вопросов относительно последствий повреждения.

Заявка сборной Украины U-21



Вратари: Нещерет (Динамо), Трубин (Шахтер), Фесюн (Колос).

Защитники: Вивчаренко (Динамо), Сирота (Динамо), Таловеров (ЛАСК), Сыч (Кортрейк), Лях (Рух), Брагару (Черноморец), Батагов (Заря).

Полузащитники: Бражко (Заря), Желизко (Валмиера), Михайленко (Александрия), Назаренко (Днепр-1), Криськив (Шахтер), Очеретько (Шахтер), Кащук (Сабах), Бондаренко (Шахтер), Судаков (Шахтер).

Форварды: Мудрик (Челси), Вьюник (ГАК), Сикан (Шахтер), Ванат (Динамо).

Заявка сборной Румынии U-21



Вратари: Отто Гиндрих («Кишварда», Венгрия), Михай Попа («Волунтари»), Штефан Тирновану (ФКСБ).

Защитники: Марко Эйманн («Паралимну», Кипр), Богдан Раковицан («Ракув», Польша), Совет Дрегушин («Дженоа», Италия), Александру Пантя, Михай Ликсандру (оба — ФКСБ), Виктор Дикан («Ботошани»), Андрей Борза («Фарул»), Валентин Цику («Петролул»), Андрес Думитреску («Сепси»).

Полузащитники: Алекси Питу («Бордо», Франция), Валентин Михейле («Парма», Италия), Владимир Скречу, Александру Кимпану, Александру Ишфану (все — «Университатя»), Драгош Албу, Влад Поп (оба — «Университатя 1948»), Давид Микулеску, Октавиан Попеску (оба — ФКСБ), Константин Грамми, Адриан Мазилу (оба — «Фарул»), Клаудиу Петрила («ЧФР»).

Нападающие: Йован Маркович («Университатя»), Даниэль Берлиджа («ЧФР»), Луис Мунтяну («Фарул»).

Ориентировочные составы



Румыния U-21: Попа – Цику, Раковицан, Дикан, Пантя – Питу, Албу, Ишфан – Попеску, Берлиджа, Мунтяну.

Украина U-21: Трубин – Вивчаренко, Таловеров, Батагов, Сыч – Судаков, Бражко, Бондаренко – Вьюнник, Сикан, Кащук.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке коллектив Руслана Ротаня в непростых условиях добудет успешный результат. Нашей ставкой будет позиция – Фора. Украина U-21 (-0.5) с коэффициентом 2.07.

24 июня, суббота