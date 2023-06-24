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Евро
Румыния U21
24.06.2023 19:00 – FT 0 : 1
УКРАИНА U21
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Чемпионат Европы
24 июня 2023, 20:58 | Обновлено 24 июня 2023, 23:22
14553
67

Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023

Украинская молодежка существенно повысила свои шансы на выход в плей-офф

24 июня 2023, 20:58 | Обновлено 24 июня 2023, 23:22
14553
67
Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
УАФ

Хозяева молодежного Евро-2023 в первом туре с крупным счетом проиграли сборной Испании. Такой результат не оставлял румынам иного выбора, кроме как цепляться за три очка в игре против сборной Украины. Наша команда начала турнир с победы над Хорватией со счетом 2:0. Главная задачей сборной Украины в игре с румынами была победа, удельный вес которой под конец вечера может стать еще больше, если соперники по квартету между собой сыграют вничью.

По сравнению с матчем первого тура Руслан Ротань произвел только одну замену в стартовом составе: вместо Брагару вышел Судаков, который отлично проявил себя в последних матчах за национальную сборную. Изменения в составе румынской командой были куда существеннее: сразу шесть новых игроков вышли в «основе» на матч против Украины.

Возможно, груз значимости результата этого матча повлиял на то, что в первые пять минут в действиях украинцев присутствовали нервозность и мандраж. Наша сборная дважды подарила хозяевам голевые возможности. Сначала Батагов ошибся при выборе позиции, мяч пролетел мимо него и оказался у игрока сборной Румынии в штрафной площадке, который пробил сходу с близкого расстояния, но не попал по воротам. Затем Бражко при выходе из-под прессинга, попытался обыграть оппонента, но тот отобрал мяч и отдал пас в центр штрафной на Мунтяну. К счастью для нас, его удар пришелся прямо в то место, где находился Трубин.

УАФ

Эти две ошибки, видимо, привели в чувства наших сборников. Команда собралась, взяла мяч под контроль и до финального свистка подавляющее большинство игрового времени проводила на половине поля соперника, используя большое количество коротких и средних передач (такая себе «Ротань-така»). Моментов наша сборная создала гораздо больше, чем в матче против хорватов. В первом тайме только один Кащук мог забить трижды. Автор гола в матче первого тура два раза выходил практически один на один с вратарем, но тот выходил победителем в этих моментах. Еще в одном эпизоде Кащук подсек мяч над вратарем, но мяч пролетел рядом с дальней штангой.

У хозяев был голевой момент на 18-й минуте. Маркович пытался замкнуть кросс с левого фланга, подставил ногу и столкнулся с Трубиным. Мяч прокатился рядом со штангой. Если бы на матче работал VAR, то не исключено, что украинцы получили бы пенальти в свои ворота, поскольку Трубин врезался в румына, правда, уже после того, как тот пробил по воротам. В ответной атаке Сыч в борьбе с защитником упал в штрафной площадке соперника. Арбитр и тут мог назначить пенальти, но, скорее всего, учел предыдущий момент у наших ворот и решил соблюсти паритет.

Во втором тайме преимущество сборной Украины стало подавляющим. Румыны очень редко переходили на половину поля нашей команды. По сути, хозяева создали только один голевой момент: на 62-й минуте Маркович принял мяч в штрафной площадке, но, к счастью, пробил мимо ворот.

УАФ

Сборная Украины создала примерно два десятка опасных моментов, но мяч упорно не хотел залетать в ворота хозяев молодежного Евро. Только на предпоследней минуте основного времени украинцам удалось воплотить в гол свое преимущество. Брагару на левом фланге принял пас от Вивчаренко, совершил проход вдоль лицевой линии и сделал прострел на Ваната. Нападающий «Динамо» не смог пробить, но за него работу сделал игрок сборной Румынии Дикан, срезавший мяч в свои ворота.

Отличился Ванат в другом. Уже в компенсированное время он заработал прямую красную карточку. Румыны готовились выполнить стандарт с левого фланга, в штрафной площадке была обычная борьба за позицию, во время которой Ванат ударил своего оппонента головой в подбородок. То ли он что-то сказал, то ли толкнул, но это не оправдывает несдержанность динамовца.

Добытая победа существенно повысила шансы сборной Украины на выход в плей-офф. Возможно, он будет оформлен уже сегодня ночью – в зависимости от результата матчей испанцев против хорватов.

УАФ

Чемпионат Европы U-21. Группа В.

Румыния U-21 – Украина U-21 – 0:1

Дикан (89, автогол).

Петрила (30), Албу (90), Думитреску (90+4).

Ванат (90+1)

Румыния U-21: Тырновану, Пантя, Раковицан, Дикан, Тицу, Ликсандру (Поп, 82), Скречу (Чимпану, 82), Иштван, Мунтяну (Албу, 57), Петрила (Попеску, 57), Маркович (Бирлиджа, 68).

Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко (Желизко, 85), Крыськив (Брагару, 68), Бондаренко (Очеретько, 85), Судаков, Кащук (Вьюнник, 77), Сикан (Ванат, 68).

Стадион: «Стяуа» (Бухарест, Румыния).

УКРАИНА U-21 - РУМЫНИЯ U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 67
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DK1961
Дожали. Молодцы. Но моменты надо использовать. А Ванату - найти хорошего психолога, он постепенно в Гармаша превращается (увы).
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+16
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Владимир одесский
Ванат - бидло невиховане! У національній збірній травмував воротаря Мальти і не підійшов вибачитися, а тут взагалі підвів збірну на рівному місці. Дуже рано піймав зірку з неба! Потрібно карати за таку поведінку!!!!
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+14
Показать Скрыть 8 ответов
avk2307
Збірна краща на дві голови ваід румунів, після перерви грали супер.
Моментів купа, перемогли заслужено
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+9
pricolist
Трубін 3 матч поспіль зіграв на нуль, красунчик. А гра збірної сьогодні більше залишила неприємне враження, могли зіграти значно краще. Окрема шана Ванату за валідольну кінцівку. 
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+8
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Болела
на голову наша збірна краща ніж румуни. В першому таймі Румунія зіграла хвилин 15 високим блоком, трохи нагнітала і при +32 закінчилась через 20 хвилин. Чисто випадковий мяч міг зайти, один раз після навісу, другий після відскоку по незрозумілій траекторіі. В нас по грі тільки в Кащука три одни в один, плюс Сікан поперечка, після напівмоментів ще було. Абсолютна перевана в роботі з мячем і комбінаціях протягом 70 хвилин десь. Це наші заслужені три очки.
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+7
romanchik.8409
Боролись до конца и заслужено победили...
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+7
Alex T
Всех с трудной победой!
Не понятно зачем ванат схлопотал карточку.
Отличный результат сборной
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+7
Иван Качура
Могли і не доводити гру до валідолу. Кащук мав три виходи віч на віч, а Сікан пробив в поперечину . Таки перевага наших хлопців вдалася взнаки, хоч не без фарту. Нажаль, Ванат вилучений, це мінімум два матчі дискваліфікації. Але 6 баллів наші хлопці взяли, плей-офф вже на горизонті.
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+6
avk2307
Перемога , то надважливо!!!
Вперед Україна!!!
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+5
UFC
Ванат - еб*анат, что в основной сборной, что в U
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+5
Показать Скрыть 6 ответов
FRESH VIP
З перемогою!!! Молодці!!! 
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+5
sergrom70
Треба реалізовувати Кащуку виходи один в один, хоча б
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Молодцы. Эмоции нужны. Но лучше в положительную сторону
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+4
avk2307
Студія суспільного.Це дещо.
Там не так важливо що Збірна перемогла,, вони Ваната 20 хвилин обговорюють.
Там хвилина, тай все.
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Макс Максов
Дікан ну майже, як Сікан) хоча Данило теж мав забивати! З перемогою всіх!
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+3
Первый Среди Равных
Чому чемпіонат, на якому майже нема гравців молодших 21-го року, називається U21?  )))
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+2
BallsToTheWall
Хвартуна заколЄбалася ждати  того гола.
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+2
Бондаренко Александр
Ванат-пипец,я-могу понять играть с первых минут матча,но выйти на 68мин. и заработать к.к...хорошо,что Ротань не выпустил в стартовом,а то через 20 мин. играть в меньшинстве это-круто.
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+2
zzg77
Игроки у нас неплохие, а вот тренер никудышный...
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
igor shmuylo
Надо было все  решать 1 т айме , использовать моменты . А не смотреть последние минуты на валидоле .  
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+2
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