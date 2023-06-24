Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
Украинская молодежка существенно повысила свои шансы на выход в плей-офф
Хозяева молодежного Евро-2023 в первом туре с крупным счетом проиграли сборной Испании. Такой результат не оставлял румынам иного выбора, кроме как цепляться за три очка в игре против сборной Украины. Наша команда начала турнир с победы над Хорватией со счетом 2:0. Главная задачей сборной Украины в игре с румынами была победа, удельный вес которой под конец вечера может стать еще больше, если соперники по квартету между собой сыграют вничью.
По сравнению с матчем первого тура Руслан Ротань произвел только одну замену в стартовом составе: вместо Брагару вышел Судаков, который отлично проявил себя в последних матчах за национальную сборную. Изменения в составе румынской командой были куда существеннее: сразу шесть новых игроков вышли в «основе» на матч против Украины.
Возможно, груз значимости результата этого матча повлиял на то, что в первые пять минут в действиях украинцев присутствовали нервозность и мандраж. Наша сборная дважды подарила хозяевам голевые возможности. Сначала Батагов ошибся при выборе позиции, мяч пролетел мимо него и оказался у игрока сборной Румынии в штрафной площадке, который пробил сходу с близкого расстояния, но не попал по воротам. Затем Бражко при выходе из-под прессинга, попытался обыграть оппонента, но тот отобрал мяч и отдал пас в центр штрафной на Мунтяну. К счастью для нас, его удар пришелся прямо в то место, где находился Трубин.
Эти две ошибки, видимо, привели в чувства наших сборников. Команда собралась, взяла мяч под контроль и до финального свистка подавляющее большинство игрового времени проводила на половине поля соперника, используя большое количество коротких и средних передач (такая себе «Ротань-така»). Моментов наша сборная создала гораздо больше, чем в матче против хорватов. В первом тайме только один Кащук мог забить трижды. Автор гола в матче первого тура два раза выходил практически один на один с вратарем, но тот выходил победителем в этих моментах. Еще в одном эпизоде Кащук подсек мяч над вратарем, но мяч пролетел рядом с дальней штангой.
У хозяев был голевой момент на 18-й минуте. Маркович пытался замкнуть кросс с левого фланга, подставил ногу и столкнулся с Трубиным. Мяч прокатился рядом со штангой. Если бы на матче работал VAR, то не исключено, что украинцы получили бы пенальти в свои ворота, поскольку Трубин врезался в румына, правда, уже после того, как тот пробил по воротам. В ответной атаке Сыч в борьбе с защитником упал в штрафной площадке соперника. Арбитр и тут мог назначить пенальти, но, скорее всего, учел предыдущий момент у наших ворот и решил соблюсти паритет.
Во втором тайме преимущество сборной Украины стало подавляющим. Румыны очень редко переходили на половину поля нашей команды. По сути, хозяева создали только один голевой момент: на 62-й минуте Маркович принял мяч в штрафной площадке, но, к счастью, пробил мимо ворот.
Сборная Украины создала примерно два десятка опасных моментов, но мяч упорно не хотел залетать в ворота хозяев молодежного Евро. Только на предпоследней минуте основного времени украинцам удалось воплотить в гол свое преимущество. Брагару на левом фланге принял пас от Вивчаренко, совершил проход вдоль лицевой линии и сделал прострел на Ваната. Нападающий «Динамо» не смог пробить, но за него работу сделал игрок сборной Румынии Дикан, срезавший мяч в свои ворота.
Отличился Ванат в другом. Уже в компенсированное время он заработал прямую красную карточку. Румыны готовились выполнить стандарт с левого фланга, в штрафной площадке была обычная борьба за позицию, во время которой Ванат ударил своего оппонента головой в подбородок. То ли он что-то сказал, то ли толкнул, но это не оправдывает несдержанность динамовца.
Добытая победа существенно повысила шансы сборной Украины на выход в плей-офф. Возможно, он будет оформлен уже сегодня ночью – в зависимости от результата матчей испанцев против хорватов.
Чемпионат Европы U-21. Группа В.
Румыния U-21 – Украина U-21 – 0:1
Дикан (89, автогол).
Петрила (30), Албу (90), Думитреску (90+4).
Ванат (90+1)
Румыния U-21: Тырновану, Пантя, Раковицан, Дикан, Тицу, Ликсандру (Поп, 82), Скречу (Чимпану, 82), Иштван, Мунтяну (Албу, 57), Петрила (Попеску, 57), Маркович (Бирлиджа, 68).
Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко (Желизко, 85), Крыськив (Брагару, 68), Бондаренко (Очеретько, 85), Судаков, Кащук (Вьюнник, 77), Сикан (Ванат, 68).
Стадион: «Стяуа» (Бухарест, Румыния).
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Украинка лучшая в тройном прыжке
Моментів купа, перемогли заслужено
Не понятно зачем ванат схлопотал карточку.
Отличный результат сборной
Вперед Україна!!!
Там не так важливо що Збірна перемогла,, вони Ваната 20 хвилин обговорюють.
Там хвилина, тай все.