Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023

Хозяева молодежного Евро-2023 в первом туре с крупным счетом проиграли сборной Испании. Такой результат не оставлял румынам иного выбора, кроме как цепляться за три очка в игре против сборной Украины. Наша команда начала турнир с победы над Хорватией со счетом 2:0. Главная задачей сборной Украины в игре с румынами была победа, удельный вес которой под конец вечера может стать еще больше, если соперники по квартету между собой сыграют вничью.

По сравнению с матчем первого тура Руслан Ротань произвел только одну замену в стартовом составе: вместо Брагару вышел Судаков, который отлично проявил себя в последних матчах за национальную сборную. Изменения в составе румынской командой были куда существеннее: сразу шесть новых игроков вышли в «основе» на матч против Украины.

Возможно, груз значимости результата этого матча повлиял на то, что в первые пять минут в действиях украинцев присутствовали нервозность и мандраж. Наша сборная дважды подарила хозяевам голевые возможности. Сначала Батагов ошибся при выборе позиции, мяч пролетел мимо него и оказался у игрока сборной Румынии в штрафной площадке, который пробил сходу с близкого расстояния, но не попал по воротам. Затем Бражко при выходе из-под прессинга, попытался обыграть оппонента, но тот отобрал мяч и отдал пас в центр штрафной на Мунтяну. К счастью для нас, его удар пришелся прямо в то место, где находился Трубин.

УАФ

Эти две ошибки, видимо, привели в чувства наших сборников. Команда собралась, взяла мяч под контроль и до финального свистка подавляющее большинство игрового времени проводила на половине поля соперника, используя большое количество коротких и средних передач (такая себе «Ротань-така»). Моментов наша сборная создала гораздо больше, чем в матче против хорватов. В первом тайме только один Кащук мог забить трижды. Автор гола в матче первого тура два раза выходил практически один на один с вратарем, но тот выходил победителем в этих моментах. Еще в одном эпизоде Кащук подсек мяч над вратарем, но мяч пролетел рядом с дальней штангой.

У хозяев был голевой момент на 18-й минуте. Маркович пытался замкнуть кросс с левого фланга, подставил ногу и столкнулся с Трубиным. Мяч прокатился рядом со штангой. Если бы на матче работал VAR, то не исключено, что украинцы получили бы пенальти в свои ворота, поскольку Трубин врезался в румына, правда, уже после того, как тот пробил по воротам. В ответной атаке Сыч в борьбе с защитником упал в штрафной площадке соперника. Арбитр и тут мог назначить пенальти, но, скорее всего, учел предыдущий момент у наших ворот и решил соблюсти паритет.

Во втором тайме преимущество сборной Украины стало подавляющим. Румыны очень редко переходили на половину поля нашей команды. По сути, хозяева создали только один голевой момент: на 62-й минуте Маркович принял мяч в штрафной площадке, но, к счастью, пробил мимо ворот.

УАФ

Сборная Украины создала примерно два десятка опасных моментов, но мяч упорно не хотел залетать в ворота хозяев молодежного Евро. Только на предпоследней минуте основного времени украинцам удалось воплотить в гол свое преимущество. Брагару на левом фланге принял пас от Вивчаренко, совершил проход вдоль лицевой линии и сделал прострел на Ваната. Нападающий «Динамо» не смог пробить, но за него работу сделал игрок сборной Румынии Дикан, срезавший мяч в свои ворота.

Отличился Ванат в другом. Уже в компенсированное время он заработал прямую красную карточку. Румыны готовились выполнить стандарт с левого фланга, в штрафной площадке была обычная борьба за позицию, во время которой Ванат ударил своего оппонента головой в подбородок. То ли он что-то сказал, то ли толкнул, но это не оправдывает несдержанность динамовца.

Добытая победа существенно повысила шансы сборной Украины на выход в плей-офф. Возможно, он будет оформлен уже сегодня ночью – в зависимости от результата матчей испанцев против хорватов.

УАФ

Чемпионат Европы U-21. Группа В.

Румыния U-21 – Украина U-21 – 0:1

Дикан (89, автогол).

Петрила (30), Албу (90), Думитреску (90+4).

Ванат (90+1)

Румыния U-21: Тырновану, Пантя, Раковицан, Дикан, Тицу, Ликсандру (Поп, 82), Скречу (Чимпану, 82), Иштван, Мунтяну (Албу, 57), Петрила (Попеску, 57), Маркович (Бирлиджа, 68).

Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко (Желизко, 85), Крыськив (Брагару, 68), Бондаренко (Очеретько, 85), Судаков, Кащук (Вьюнник, 77), Сикан (Ванат, 68).

Стадион: «Стяуа» (Бухарест, Румыния).

УКРАИНА U-21 - РУМЫНИЯ U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА