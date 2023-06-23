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Чемпионат Европы
23 июня 2023, 19:21 | Обновлено 23 июня 2023, 19:22
3038
0

Румыния U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка второго тура молодежного Евро-2023

23 июня 2023, 19:21 | Обновлено 23 июня 2023, 19:22
3038
0
Румыния U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
Sport.ua

Сборные Украины и Румынии встретятся 24 июня в матче второго тура молодежного чемпионата Европы по футболу. Поединок группы В состоится на стадионе «Стяуа» (Бухарест, Румыния). Начало назначено на 19:00 по киевскому времени.

Хозяева молодежного Евро-2023 в первом туре с крупным счетом проиграли сборной Испании. Румынской сборной хватило только на один тайм. Во втором пиренейцы доказали свое превосходство и победили с преимуществом в три гола. Такой результат не оставляет румынам иного выбора, кроме как цепляться за три очка в игре против сборной Украины. Победа оставит им шансы на выход в следующий этап турнира.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в первом туре победила Хорватию со счетом 2:0. Главная задача сборной Украины в предстоящей игре, как и в первом туре, одержать победу, удельный вес которой под конец вечера может стать еще больше, если соперники по квартету между собой сыграют вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Румыния U-21 – Украина U-21, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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