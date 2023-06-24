Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21

24 июня состоялись матчи второго тура Евро-2023 U-21. В группе В сборная Украины минимально обыграла команду Румынии, а Испания с таким же счетом одолела Хорватию.

После двух сыгранных матче Украина и Испания набрали по шесть очков и забронировали обе путевки от квартета В в четьвертьфинальную стадию. 27 июня в очном матче команды определят места, с которых выйдут в плей-офф. Отметим, что Испания имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, поэтому в случае ничьей финиширует первой.

Команда, которая выиграет эту группу, сыграет матч 1/4 финала 1 июля в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти» против второго места группы D.

Второе место группы В сразится с победителем квартета D на Клуж Арене 2 июля. Начало обоих матче в 22:00 по Киеву.