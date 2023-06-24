Евро U-21. Испания благодаря голу на 1-й минуте обыграла Хорватию

24 июня в Бухаресте состоялся матч 2-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Хорватии U-21.

Испанцы открыли счет уже на первой минуте встречи и довели матч до победы.

После двух туров они имеют в активе шесть баллов и лидируют в квартете В. На втором месте сборная Украины, у которой чуть хуже разница забитых и пропущенных. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф и разыграют первую строчку в очном матче 27 июня.

Чемпионат Европы U-21. Группа В.

Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0

Гол: Абель Руис (1).

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