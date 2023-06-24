24.06.2023 21:45 – FT 1 : 0
Молодежные турниры24 июня 2023, 23:35 | Обновлено 24 июня 2023, 23:36
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Евро U-21. Испания благодаря голу на 1-й минуте обыграла Хорватию
Красная фурия гарантировала себе участие в плей-офф
24 июня 2023, 23:35 | Обновлено 24 июня 2023, 23:36
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24 июня в Бухаресте состоялся матч 2-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Хорватии U-21.
Испанцы открыли счет уже на первой минуте встречи и довели матч до победы.
После двух туров они имеют в активе шесть баллов и лидируют в квартете В. На втором месте сборная Украины, у которой чуть хуже разница забитых и пропущенных. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф и разыграют первую строчку в очном матче 27 июня.
Чемпионат Европы U-21. Группа В.
Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0
Гол: Абель Руис (1).
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Ну ось ми і вийшли 🙂 Усім песимістам дулю в харю 😀
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