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Евро
Испания U21
24.06.2023 21:45 – FT 1 : 0
Хорватия U21
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24 июня 2023, 23:35 | Обновлено 24 июня 2023, 23:36
1283
3

Евро U-21. Испания благодаря голу на 1-й минуте обыграла Хорватию

Красная фурия гарантировала себе участие в плей-офф

24 июня 2023, 23:35 | Обновлено 24 июня 2023, 23:36
1283
3
Евро U-21. Испания благодаря голу на 1-й минуте обыграла Хорватию
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня в Бухаресте состоялся матч 2-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Хорватии U-21.

Испанцы открыли счет уже на первой минуте встречи и довели матч до победы.

После двух туров они имеют в активе шесть баллов и лидируют в квартете В. На втором месте сборная Украины, у которой чуть хуже разница забитых и пропущенных. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф и разыграют первую строчку в очном матче 27 июня.

Чемпионат Европы U-21. Группа В.

Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0
Гол: Абель Руис (1).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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8number
Ну ось ми і вийшли 🙂 Усім песимістам дулю в харю 😀
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