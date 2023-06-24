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Евро
Испания U21
24.06.2023 21:45 – FT 1 : 0
Хорватия U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
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24 июня 2023, 21:45 |
5807
2

Испания U-21 – Хорватия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 июня в 21:45 матч 2-го тура Евро-2023 U-21 в Бухаресте

24 июня 2023, 21:45 |
5807
2
Испания U-21 – Хорватия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня в Бухаресте проходит матч 2-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Хорватии U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе Рапид-Джулешти, начало игры – в 21:45 по Киеву.

Испания U-21 – Хорватия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция

События матча

1’
ГОЛ ! Мяч забил Абель Руис (Испания U21).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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VARioR
20сек 1:0. Це рекорд?
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+1
Summertime
Конечно красивій, мелодичный гимн у хорватов.  Но они под него уснули прямо на поле.
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0
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