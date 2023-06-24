24 июня в Бухаресте проходит матч 2-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Хорватии U-21.

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Команды играют на стадионе Рапид-Джулешти, начало игры – в 21:45 по Киеву.

Испания U-21 – Хорватия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.