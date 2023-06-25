24.06.2023 21:45 – FT 1 : 0
Молодежные турниры25 июня 2023, 03:19 | Обновлено 25 июня 2023, 03:35
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Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Евро-2023 U-21 в Бухаресте
25 июня 2023, 03:19 | Обновлено 25 июня 2023, 03:35
4156
0
24 июня в Бухаресте прошел матч 2-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Хорватии U-21 (1:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играли на стадионе Рапид-Джулешти. Испанцы забили единственный гол уже на 20-й минуте.
🏆 Євро-2023 U-21. 2-й тур, 24 июня
Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0
Гол: Абель Руис, 1.
Видеообзор матча
События матча
1’
ГОЛ ! Мяч забил Абель Руис (Испания U21).
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