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Евро
Испания U21
24.06.2023 21:45 – FT 1 : 0
Хорватия U21
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25 июня 2023, 03:19 | Обновлено 25 июня 2023, 03:35
4156
0

Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Евро-2023 U-21 в Бухаресте

25 июня 2023, 03:19 | Обновлено 25 июня 2023, 03:35
4156
0
Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня в Бухаресте прошел матч 2-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Хорватии U-21 (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играли на стадионе Рапид-Джулешти. Испанцы забили единственный гол уже на 20-й минуте.

🏆 Євро-2023 U-21. 2-й тур, 24 июня

Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0

Гол: Абель Руис, 1.

Видеообзор матча

События матча

1’
ГОЛ ! Мяч забил Абель Руис (Испания U21).
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Источник Sport.ua
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