Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор

24 июня в Бухаресте прошел матч 2-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Хорватии U-21 (1:0).

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Команды играли на стадионе Рапид-Джулешти. Испанцы забили единственный гол уже на 20-й минуте.

🏆 Євро-2023 U-21. 2-й тур, 24 июня

Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0

Гол: Абель Руис, 1.

Видеообзор матча