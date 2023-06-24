WTA24 июня 2023, 20:30 |
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Киченок и Остапенко не смогли выйти в парный финал в Бирмингеме
В полуфинале они проиграли дуэту Сторм Хантер / Алиша Паркс
24 июня 2023, 20:30 |
457
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Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).
В полуфинале украинка и ее напарница Алена Остапенко проиграли тандему Сторм Хантер / Алиша Паркс.
Бирмингем. 1/2 финала парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сторм Хантер / Алиша Паркс – 5:7, 3:6
Победительницы матча в финале сыграют против украинки Марты Костюк и чешки Барборы Крейчиковой.
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