Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок и Остапенко не смогли выйти в парный финал в Бирмингеме
WTA
24 июня 2023, 20:30 |
457
0

Киченок и Остапенко не смогли выйти в парный финал в Бирмингеме

В полуфинале они проиграли дуэту Сторм Хантер / Алиша Паркс

24 июня 2023, 20:30 |
457
0
Киченок и Остапенко не смогли выйти в парный финал в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

В полуфинале украинка и ее напарница Алена Остапенко проиграли тандему Сторм Хантер / Алиша Паркс.

Бирмингем. 1/2 финала парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сторм Хантер / Алиша Паркс – 5:7, 3:6

Победительницы матча в финале сыграют против украинки Марты Костюк и чешки Барборы Крейчиковой.

По теме:
Стали известны финалистки турнира в Бирмингеме
Киченок / Остапенко – Хантер / Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Костюк с Крейчиковой пробились в финал турнира в Бирмингеме
Людмила Киченок WTA Бирмингем Алена Остапенко Алиша Паркс Сторм Хантер (Сандерс)
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В полуфинале Золотой Евролиги сборная Украины сыграет с Хорватией
Волейбол | 23 июня 2023, 21:10 0
В полуфинале Золотой Евролиги сборная Украины сыграет с Хорватией
В полуфинале Золотой Евролиги сборная Украины сыграет с Хорватией

В субботу подопечные Крастиньша в первом матче Финала четырех встретятся с хозяевами площадки

ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
Война | 24 июня 2023, 14:03 10
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии

Спортдир «Шахтера» ждет возвращения в Донецк

Суперкамбек Остапенко. Стали известны полуфиналистки турнира в Бирмингеме
Теннис | 24.06.2023, 04:15
Суперкамбек Остапенко. Стали известны полуфиналистки турнира в Бирмингеме
Суперкамбек Остапенко. Стали известны полуфиналистки турнира в Бирмингеме
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продал лидера в Аль-Хиляль. Это рекорд клуба
Футбол | 23.06.2023, 21:36
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продал лидера в Аль-Хиляль. Это рекорд клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продал лидера в Аль-Хиляль. Это рекорд клуба
Людмила Лузан – двукратная чемпионка Европейских Игр
Водные виды | 24.06.2023, 14:04
Людмила Лузан – двукратная чемпионка Европейских Игр
Людмила Лузан – двукратная чемпионка Европейских Игр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Марсель выкупил Малиновского у Аталанты, названа сумма
Источник: Марсель выкупил Малиновского у Аталанты, названа сумма
23.06.2023, 06:23 7
Футбол
Костюк и Крейчикова вышли в полуфинал травяного турнира в Бирмингеме
Костюк и Крейчикова вышли в полуфинал травяного турнира в Бирмингеме
22.06.2023, 23:12 25
Теннис
Проиграли все три матча. Юношеская сборная Украины U-19 уступила Португалии
Проиграли все три матча. Юношеская сборная Украины U-19 уступила Португалии
23.06.2023, 23:47
Футзал
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
23.06.2023, 12:00 1
Футбол
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
23.06.2023, 21:35
Футбол
Выиграла принципиальный финал. Терлюга завоевала золото Европейских игр
Выиграла принципиальный финал. Терлюга завоевала золото Европейских игр
22.06.2023, 20:40 2
Другие виды
Символическая сборная УПЛ 2022/2023: в этот раз без динамовцев
Символическая сборная УПЛ 2022/2023: в этот раз без динамовцев
23.06.2023, 11:51 26
Футбол
Без Соболенко и Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Берлине
Без Соболенко и Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Берлине
22.06.2023, 20:14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем