Киченок и Остапенко не смогли выйти в парный финал в Бирмингеме

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

В полуфинале украинка и ее напарница Алена Остапенко проиграли тандему Сторм Хантер / Алиша Паркс.

Бирмингем. 1/2 финала парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сторм Хантер / Алиша Паркс – 5:7, 3:6

Победительницы матча в финале сыграют против украинки Марты Костюк и чешки Барборы Крейчиковой.