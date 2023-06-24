Костюк с Крейчиковой пробились в финал турнира в Бирмингеме

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжила победную серию в парном разряде на травяном турнире в Бирмингеме (Великобритания).

В 1/2 финала соревнований украинка и ее напарница Барбора Крейчикова из Чехии обыграли тандем Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша/США).

Бирмингем. 1/2 финала

Марта Костюк / Барбора Крейчикова – Магда Линетт / Бернарда Пера – 6:3, 6:4

В финале Костюк и Крейчикова сыграют против пары Людмила Киченок / Алена Остапенко или дуэта Сторм Хантер / Алиша Паркс.

Отметим, что на Уимблдоне Костюк сыграет в паре с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии.