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  4. Костюк с Крейчиковой пробились в финал турнира в Бирмингеме
WTA
24 июня 2023, 18:40 | Обновлено 24 июня 2023, 19:29
694
4

Костюк с Крейчиковой пробились в финал турнира в Бирмингеме

Марта и Барбора переиграли дуэт Магда Линетт / Бернарда Пера

24 июня 2023, 18:40 | Обновлено 24 июня 2023, 19:29
694
4
Костюк с Крейчиковой пробились в финал турнира в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Барбора Крейчикова

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжила победную серию в парном разряде на травяном турнире в Бирмингеме (Великобритания).

В 1/2 финала соревнований украинка и ее напарница Барбора Крейчикова из Чехии обыграли тандем Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша/США).

Бирмингем. 1/2 финала
Марта Костюк / Барбора Крейчикова – Магда Линетт / Бернарда Пера – 6:3, 6:4

В финале Костюк и Крейчикова сыграют против пары Людмила Киченок / Алена Остапенко или дуэта Сторм Хантер / Алиша Паркс.

Отметим, что на Уимблдоне Костюк сыграет в паре с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии.

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Линетт / Пера – Костюк / Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Барбора Крейчикова Магда Линетт Бернарда Пера WTA Бирмингем
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Andrey_1992
Так тримати, Радченко десь плаче в кутку, сподівався, що програє Марта, щоб був привід покидатися гівном
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0
kollekciy
Сьогодні, було явно видно різниці в класі між Мартою та Крейчиковою. Подачу знову втратила, добре що на брейках краще працювала.   
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0
Александр Ад
нажаль подача Марти не покращуется
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0
Stanislav Matusevych
Звичайно. Адже в одиночці-то немає напарниці Крейчикової на корті. Ну хоч у парі щось виходить.
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0
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